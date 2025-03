Gregorjev sejem je praznik domačnosti (FOTO)

»Kupila sem čebulček, pa semena bom tudi. Treba se je pripraviti na prva dela na vrtu, saj je pomlad tu,« pravi Marinka Lešnjak iz Volčkove vasi pri Šentjerneju. Vsako pomlad obišče Gregorjev sejem, takšna je že tradicija. Že prej ga je, ko je bil še v Novem mestu, zdaj pa sploh, ko je v domačem kraju. Med semeni sta se vrtela tudi Belokranjca Jože in Helena Zupančič. »Kupil sem nekaj trt, sultanino sem izbral. Saj veste, katero grozdje je to, ne? Tisto brez pečk, za rozine,« Jože zadovoljno pokaže vrečko z izbranimi trsnimi cepljenkami.

Ponudba na prvem spomladanskem kmetijsko-živilskem sejmu v letu ter največjem sejmu v jugovzhodni Sloveniji je bila na šentjernejskem hipodromu res pestra in raznolika tri dni, tako da je vsak našel kaj zase. Sejem je bil primeren za vse generacije, na več kot dveh hektarjih površin pa se je predstavilo 160 razstavljavcev in društev.

Konji, petelini, golobi, lama in še kaj – živali so bile v središču pozornosti.

Velika noč je skoraj tu in na več stojnicah je dišalo po suhih mesninah, ponujala jih je tudi Kmetija Škrbina iz Vinice pri Šmarjeti.

29. Gregorijev sejem so pripravili.

Poleg bogate sejemske ponudbe s področja kmetijstva, vrtnarstva in domače obrti je bilo na že 29. Gregorjevem sejmu poskrbljeno za bogat spremljevalni program, ki je bil primeren za vse okuse. Nastopili so ljubiteljski pevski zbori in folklorne skupine, duet Z andahtjo, ansambel Pogum, domača društva in otroci, z nasveti je zbrane zabavala mama Manka, vrhunec dogajanja pa je bil nastop Čukov.

Jože Papež je kupil metlo, pometala bo pa njegova žena, se je nasmehnil.

Marinka Lešnjak je nabavila čebulček in drugo seme.

V okviru sejma je podjetje Slovenski državni gozdovi pripravilo 15. državno gozdarsko tekmovanje. Najboljši bodo prihodnje leto zastopali Slovenijo na 36. svetovnem gozdarskem prvenstvu, ki bo prvič v Sloveniji. Kje? Na Gregorjevem sejmu številka 30 v Šentjerneju!

Zaščita zemljišč

Sejem je bil odlična priložnost za srečanja in izmenjavo mnenj ter izkušenj, hkrati pa smo lahko spoznali nekatere novosti s področja kmetijstva in vrtičkarstva. Letošnji slogan je bil Spoštujmo domače. »S sloganom želimo izpostaviti visoko kakovost hrane, ki jo proizvedejo slovenski proizvajalci v primerjavi s tujo, uvoženo hrano. Zavedati se moramo, da so pri proizvodnji hrane v Sloveniji upoštevani izjemno visoki standardi, ki so dostikrat bistveno višji kot pri proizvodnji cenene hrane iz tujine. Posredno pa z geslom izpostavljamo dejstvo, da postopoma hote ali nehote čedalje bolj podlegamo interesom lastnikov bogatih multinacionalk, ki jim je pomemben izključno dobiček. Ob tem pa zamirajo tako domače male kmetije kot drugi manjši domači pridelovalci hrane,« je na odprtju sejma dejal Stanko Tomšič, direktor Kmetijske zadruge Trebnje-Krka, ki organizira sejem.

»Vstop v leto 2025 nam daje novo upanje in veliko optimizma za boljše vremenske razmere, kar je naravni pogoj za dobro letino, hkrati pa si želimo boljše kmetijske politike, ki nas kmetov ne bo pritiskala v brezupen položaj, kaj bo s kmetijstvom v slovenskem prostoru v prihodnje,« je poudaril Anton Strah, predsednik upravnega odbora KZ Trebnje-Krka. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se, kot je na odprtju povedala kmetijska ministrica Mateja Čalušić, izzivov zavedajo in pripravljajo rešitve.

Številni so sončen vikend izkoristili za obisk stojnic z raznovrstno ponudbo.

Okoli kmetijske tehnike je bila precejšnja gneča.

Treba se je pripraviti na prva dela na vrtu, saj je pomlad tu.

»V Sloveniji smo res priča velikim izzivom, saj vsako leto izgubimo več kot tisoč hektarjev najboljših kmetijskih zemljišč. Globalni trgi pritiskajo na slovenske pridelovalce, cene vhodnih surovin nihajo, podnebne spremembe pa močno vplivajo na pridelek. Zato smo na ministrstvu pripravili sveženj zakonodajnih rešitev, ki bodo kmetom omogočile lažje poslovanje in večjo stabilnost,« je dejala in dodala, da je v ospredju zaščita kmetijskih zemljišč, ki jih moramo ohraniti za prihodnje rodove. Tako bo novela zakona o kmetijskih zemljiščih omogočila trajno zaščito več kot 30 tisoč hektarjev državnih kmetijskih površin, skupaj z občinami pa si na ministrstvu želijo ta obseg razširiti na 350 tisoč hektarjev. Ker se na ministrstvu zavedajo birokratskih ovir, je obljubila, da bodo poenostavili postopke za namakalne sisteme in rastlinjake, omogočili lažje pridobivanje razvojnih sredstev za manjše kmetije in zagotovili več digitalizacije pri administraciji.