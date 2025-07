Gregorčiča smo vprašali, kdaj se bo vrnila poletna vročina: odgovoril nam je kar v verzih

Poletna vročica se je za trenutek umaknila. Slovenci smo se danes zbudili v nenavadno hladno julijsko jutro, ki je mnoge presenetilo in jih prisililo, da so iz omar znova potegnili dolge rokave. A kdaj se bo vrnila poletna vročina? Vremenoslovec Branko Gregorčič iz Agencije RS za okolje (ARSO) odgovarja – in to kar v verzih.

Najhladneje je bilo na Kredarici, kjer so ob 6. uri zjutraj izmerili vsega 0,8 stopinje Celzija. Na Rudnem polju je bilo 3,6 °C, v Ratečah 4,5 °C, na Voglu 6 °C, v Logarski dolini 6,7 °C, v Kočevju, Logatcu, Postojni, na Rogli in Krvavcu pa okoli 7 °C. Tudi drugod po Sloveniji ni bilo veliko topleje – Letališče Brnik je namerilo 7,9 °C, Ilirska Bistrica pa 8 °C.

Meteorolog Gregorčič je vremensko situacijo slikovito povzel z verzom, ki izraža trenutno stanje:

»Res pa je vročina preminila in se hitro ne bo vrnila.«

Vendar dodaja, da poletje ostaja z nami, le v nekoliko bolj zmerni različici.

Do nedelje, 13. julija, se bodo dnevne temperature gibale med 24 in 28 °C, jutranje pa med 10 in 15 °C. V tem času bodo možne občasne plohe ali nevihte, predvsem v popoldanskih urah, ob morju pa tudi v noči na nedeljo.

V začetku prihodnjega tedna se bodo temperature znova približale 30 stopinjam, a Gregorčič opozarja, da nas že sredi tedna čaka nova manjša osvežitev.

Prava poletna vročina, s temperaturami nad 30 °C, nas bo verjetno zajela šele v soboto, 19. julija. Za zdaj še ni mogoče napovedati, kako dolgo bo trajala, saj poletni vremenski modeli hitro spreminjajo scenarije.