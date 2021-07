Gregorčič razkril, kdaj nas časa drugi vročinski val

Napoved vremena za naslednji teden: sončno in vroče. FOTO: Arso



Obeti za soboto, nedeljo in ponedeljek

Biovreme: V petek bo vremenski vpliv ugoden.

Vročinski val, ki je trajal od 16. junija do včeraj (srede), se je po 15 dneh zaključil. Včeraj in danes smo se prebudili v sveže jutro in tudi čez dan se v četrtek temperature niso močno dvignile. Danes zjutraj se je živo srebro povzpelo na 8 do 15 stopinj, na Primorskem do 17, najvišje dnevne temperature najvišje dnevne pa bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).Podobno vreme bo vse do ponedeljka. Tedaj bodo temperature večinoma med 26 in 29 stopinjami. Po besedah dežurnega meteorologase bo vročina znova stopnjevala že od torka dalje, ko se bo začel drugi letošnji vročinski val, in bo trajala vsaj do konca tedna.Trenutni podatki na vremenski aplikaciji Arsa kažejo, da bo najhujše v četrtek, ko se bodo temperature dvignile na neznosnih 38 stopinj.V prvem vročinskem valu junijski rekord iz leta 2019, to je 37,5 stopinje, ni bil presežen, so pa temperature segle do 36,5 stopinje Celzija.Ljubiteljem gora, ki bi imajo ta vikend v načrtu obisk gora, Gregorčič svetuje, da je najprimernejši dan za obisk predvidoma sobota, ko bo možnost popoldanskih neviht manjša.V soboto bo povečini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija.V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in posameznimi plohami ali nevihtami. V noči na ponedeljek in v ponedeljek dopoldne bo deževalo, v ponedeljek popoldne se bo zjasnilo.