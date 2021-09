Gregorčič razkril, kakšen september nas še čaka

Kurilne sezone še ne bo

Začetek astronomske jeseni

Astronomska jesen se začne z jesenskim enakonočjem, ki na severni polobli nastopi danes zvečer in traja do začetka zime 21. decembra. Meteorološka jesen pa obsega mesece september, oktober in november.



Astronomski observatorij ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko danes ob 19. uri vabi na virtualni dan odprtih vrat. Obiskovalci bodo lahko prek zooma prisluhnili več krajšim prispevkom strokovnjakov, ki jih bodo popeljali po observatoriju, in prikazu praktične delavnice opazovanja s teleskopom. Predstavitve bodo prilagojene učnemu programu astronomije v osnovni šoli.

Kljub hladnejšim jutrom si jeseni lahko obetamo še kar nekaj sončnih dni. Že prihajajoči konec tedna se bodo dnevne temperature ponovno dvignile do 25 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).»Za letošnjo jesen ni predvidenih kakšnih izrazitih posebnosti. Kot kažejo trenutne napovedi, bo vreme v naslednjih tednih ustrezalo dolgoletnim klimatskim povprečjem. Velikih odstopanj za zdaj ne pričakujemo,« je za STA povedal meteorologVreme bo do konca tega tedna po navedbah Arsa v skladu z evropskim tednom mobilnosti kot nalašč za hojo in kolesarjenje v službo, saj padavin ne bo. Jutranje temperature bodo večinoma do 10 stopinj Celzija, po kotlinah se lahko pojavi kratkotrajna megla.Popoldnevi bo vsak dan nekoliko toplejši, sprva bo čez dan okoli 20 stopinj, ob koncu tedna pa blizu 25.Prihodnji teden se po Gregorčičevih besedah nakazuje spet manjša ohladitev, običajna za jesenske dni, »kakšnega hitrega začetka kurilne sezone pa, kot kaže, še ne bo«.Medtem ko je bila prva polovica septembra nadpovprečno topla, zdaj kaže, da bo mesečno povprečje podobno kot prejšnja leta. »Kot celota ta september verjetno ne bo izstopal,« ocenjuje.