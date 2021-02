Gregorčič o morebitnem koncu zime: Svizec je videl svojo senco

Gori oranžno opozorilo

Po podatkih Arsa je predvsem v visokogorju Julijskih Alp velika nevarnost

snežnih plazov, zaradi česar so za ta del Slovenije prižgali oranžno, drugo najvišje opozorilo.

Reke bodo naraščale



Ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji so reke že pričele naraščati, v večjem delu države pa je vodnatost rek ustaljena ali se počasi zmanjšuje. Pretoki večine rek so veliki. Ljubljanica se v običajnem obsegu razliva na Ljubljanskem barju, morje pa se danes zjutraj razliva po nižjih delih obale. Regijski center za obveščanje iz Kopra je ob 7.35 v Piranu zaradi visokega plimovanja morja in močnega južnega vetra sprožil sireno javnega alarmiranja.



Danes čez dan in v noči na četrtek bodo reke v večjem delu države naraščale, vodnatost rek bo velika. Najbolj bodo narasle reke v jugozahodni Sloveniji, zlasti na Primorskem, v osrednji in južni Sloveniji. Posamezne reke na teh območjih se lahko razlijejo ob strugah, na območjih z močnejšimi padavinami se lahko razlijejo tudi manjši hudourniški vodotoki. Ljubljanica se bo razlivala na običajnih območjih. Gladine ojezerjenih kraških polj na Notranjskem se bodo še zviševale. V četrtek bo večina rek že upadala, zmerno pa bodo naraščale kraške reke, ob katerih bodo še možna razlivanja. Ojezerjene površine kraških polj se bodo še nekoliko povečale. V jutranjih urah bo povišana tudi gladina morja. V petek bodo reke povsod po državi upadale, vodnatost večine rek bo še velika.



Jutranja temperatura rek je med 4 in 10 stopinj Celzija, morje pa ima dobrih 10 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh se bodo reke ohladile.



Do -15 stopinj

Meteorolog Branko Gregorčič. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zadnji zdihljaji zime?

Danes bo oblačno in deževno, le na območju Julijskih Alp bo lahko snežilo do dolin. Popoldne bodo nastale tudi posamezne nevihte. Ob morju bo pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah malo nad 0, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).Ponoči bo dež tudi ponekod po nižinah prešel v sneg, a bodo padavine slabele in do jutra že večinoma ponehale. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija.Dežurni meteorolog na Arsuje razkril, da bo na vzhodu in jugu Slovenije do pet centimetrov snega, v osrednjem delu Slovenije med nič in dvema centimetroma, na Kočevskem mogoče 10 centimetrov. »Večina padavin bo danes v toplem zraku kot dež, ponoči se bo začelo hladiti in dež bo začel od severovzhoda prehajati v sneg. Preden bi zares padlo več snega, pa bodo padavine že prenehale,« je pojasnil. V gorah bo danes nekaj novega snega, kakšnih 10 do 20 centimetrov, potem pa bo tudi tam močno pritisnil mraz: »Morda bo celo premrzlo za smučanje, odvisno, koliko je kdo občutljiv, ker bo tudi malo vetra. To bo tak polaren mraz z vetrom, ko je suh zrak. Bo pa sonce.«V četrtek bodo najvišje dnevne temperature od -1 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, nato pa bo pritisnil mraz. Arktični mraz, ki je zajel države Beneluksa, Nemčijo in Poljsko, pa tudi Veliko Britanijo in baltske države, prihaja tudi nad naše kraje in s seboj prinaša temperature pod lediščem. Najhladneje bo konec tedna. V petek, soboto in nedeljo bo večinoma jasno in med -5 in -10, v mrziščih tudi -15 stopinj Celzija, čez dan pa malenkost pod ničlo, napoveduje Gregorčič. Jasno in mrzlo bo predvsem čez vikend, pa tudi v prvi polovici prihodnjega tedna ne bo kakšne bistvene otoplitve. Kakšen teden mraza bi se znalo narediti, dodaja.Trend naj bi se od sredine naslednjega tedna počasi navzgor obrnil, a to še ni čisto gotovo. Padavin pa ni videti vsaj teden dni, obljublja Gregorčič.Bo potem konec zime? »Februar je še zimski mesec in svizec je videl svojo senco,« se je pošalil Gregorčič, pri tem pa imel v mislih slavnega ameriškega svizca Phila, ki je v začetku meseca pokuka in svojega brloga ter videl svojo senco, kar po tradiciji pomeni, da zime še ne bo konec. Menjajo se topla in hladna obdobja z današnjim dnem se končuje toplo obdobje, prihaja pa teden podpovprečnih temperatur, kar pa je za ta čas običajno, včasih je bilo tega še več. Proti koncu februarja bo verjetno šlo počasi v smeri višjih temperatur, kako verjetno oz. kako hitro oz. počasi, je pa še prekmalu, je povedal meteorolog.