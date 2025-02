Gregorčič nam je razkril, kakšne so zadnje napovedi: preverite, kje bo zapadlo največ snega

V petek bo večji del Slovenije znova pobelilo. V noči na petek se bodo padavine okrepile in zajele večji del Slovenije. Proti jutru bo dež od severovzhoda prehajal v sneg.

Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod večinoma snežilo. Popoldne bodo padavine slabele in od severa ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem okoli 8 °C.

Kot nam je povedal meteorolog Branko Gregorčič z Agencije RS za okolje (Arso), bo v petek največ snega predvidoma zapadlo na Kočevskem in Notranjskem ter seveda v gorah. Bela odeja bo debela od 10 do 20 centimetrov, krajevno lahko tudi do 25 centimetrov. »Drugod po nižinah v notranjosti pričakujemo 5 do 10 centimetrov,« pravi Gregorčič.

Sneženje v osrednji Sloveniji bo predvidoma najbolj intenzivno med 6. in 10. uro dopoldne, je še napovedal meteorolog. Kjer bo zapadlo več kot 10 centimetrov snega, bo ta lahko obležal tudi ves teden, drugod pa zaradi dokaj toplih tal le nekaj dni.

Policija: Raje ostanite doma

Na nestabilne razmere v visokogorju pa opozarja tudi Slovenska policija. »Iz prve roke: v visokogorju so razmere nevarne, snežna odeja je nestabilna. Raje ostanite doma ob skodelici dobrega čaja, lahko je tudi planinski,« so zapisali na facebooku.