Gregor Gregorič z Arsa: »Bali smo se, da bo hujše«

Na srečo je ponoči še malo pihalo, zato se temperatura ni spustila tako nizko. Vseeno je bilo tudi v notranjosti Primorske večinoma pod lediščem, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). »Bali smo se, da bo hujše,« je za STA dejal Gregor Gregorič z oddelka za agrometeorologijo na Arsu. Nizke temperature so napovedane tudi za sredo zjutraj.

V Vipavski dolini, kjer ima Arso skupno tri postaje, je bilo okoli minus ena stopnja Celzija, kar trenutno cvetoče drevje še nekako zmore, je ocenil Gregorič. V Vipavski dolini namreč trenutno veliko dreves cveti, kar je trenutno najbolj občutljiva faza. Morebitna škoda zaradi nizkih temperatur bi se lahko videla čez nekaj dni, je dodal.

Nova nevarnost pozebe v sredo

Nova nevarnost pozebe pa bo že v sredo zjutraj, ko bi lahko bil bolj na udaru vzhodni del Slovenije. V Prekmurju bi se lahko temperature spustile do okoli minus dve, minus tri stopinje, je povedal Gregorič.

Po podatkih, ki jih je v tvitu navedel Arso, so v Škocjanu zjutraj namerili minus 3,3 stopinje, v Kubedu minus 2,7, v Biljah pri Novi Gorici minus 1,3, v Dolenjah pri Ajdovščini minus 1,2, v Godnjah minus 0,8 in v Podnanosu minus 0,5 stopinje Celzij.

Po podatkih s spletne strani Arsa pa so ob 8. uri v Ratečah namerili minus 5,5 stopinje Celzija, v Postojni minus 4,6, v Slovenj Gradcu minus 4,3, v Kočevju minus 4,2 in v Črnomlju minus štiri stopinje. Temperature pod ničlo so bile zjutraj med drugim tudi v Celju, na ljubljanskem in mariborskem letališču in v Novem mestu. Na Kredarici so ob 8. uri izmerili minus 14,6 stopinje.

Sadjarji preživljajo stresno obdobje

»Sadjarji tako že petič v zadnjem desetletju znova preživljajo stresno obdobje spomladanskih ohladitev in nevarnosti pozeb cvetnih brstov in cvetov v svojih sadovnjakih. V nevarnosti pa ni le sadno drevje temveč tudi zgodnje zelenjadnice, ki jih je dobro v tem času preventivno zaščiti s kopreno. Sadjarji, ki lahko aktivno izvajajo zaščito, pa morajo preveriti ali so sistemi za zaščito pripravljeni,« so že v ponedeljek zapisali pri Arsu.