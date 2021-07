Gre za življenje ali smrt: nikoli se jim ne približajte od spredaj

Ponekod je kopanje prepovedano, drugod pa le na lastno odgovornost. FOTO: Marko Feist



Za varnost lahko največ naredite sami

Prvi pogoj je dobro plavanje.

Ne hodimo v vodo, če se počutimo slabo.

Ne hodimo v vodo s polnim želodcem ali pod vplivom alkohola, po obilnem obroku počakajmo najmanj dve uri.

Če je telo pregreto, ne skačemo v vodo. Na temperaturo vode se moramo privajati postopoma.

Nikoli ne skačemo v neznano ali plitvo vodo, neznane situacije so lahko zelo nevarne.

Svojega plavalnega znanja in vzdržljivosti ne precenjujmo. Ni priporočljivo, da plavamo daleč od obale, še zlasti, če smo sami; če nas zgrabi krč, iztegnemo in izpustimo mišico.

Ne uporabljamo vodnih blazin ali drugih pripomočkov za plavanje v globoki vodi, saj ne nudijo varnosti, na katero se lahko lažno naslanjamo.

Kopanje v nevihti je nevarno, treba je čim prej zapustiti vodo ter upoštevati vremenske razmere.

Izogibamo se močnim vodnih tokom.

Otrok v bližini vodnih površin nikoli ne puščamo brez nadzora, niti v plitvi vodi.

Kaj storiti, če opazimo, da se nekdo utaplja:

Da bi bilo takšnih prizorov čim manj, lahko največ naredimo sami. FOTO: Marko Feist

Pomagamo po svojih močeh in sposobnostih, vendar se, če bi pri reševanju ogrožali svoje ali življenje drugih, reševanja ne lotimo, ampak čim prej pokličemo pomoč 112.

Če je mogoče, če smo sposobni, pomagamo utapljajočemu se z obale; vržemo mu kakšno vrv, palico ali kos obleke in ga poskušamo povleči do obale.

Če smo zelo izkušeni in nimamo druge možnosti ali če rešujemo negibno osebo, vendar res v skrajni sili, rešujmo utapljajočega z osebnimi reševalnimi prijemi, pred tem slečemo oblačila in sezujemo čevlje. Utapljajočemu se se moramo vedno približati od zadaj, nikoli od spredaj. Po reševanju vedno pokličemo reševalce.

V zadnjem obdobju skoraj ni dneva, ko ne bi poročali o utopitvi ali pa reševanju iz vode. V poletnih mesecih se število takšnih nesreč povečuje, kar ne preseneča, saj topli dnevi kar kličejo k ohladitvi v morju, jezerih in rekah pa tudi drugih vodah. Rekreacija na vodi, v in ob njej sicer ugodno vpliva na zdravje in dobro počutje, vendar je treba vedeti, da je lahko tudi izredno nevarna. V Sloveniji se je zgodilo več tragičnih nesreči, v zadnjih dveh letih sta dve zahtevali življenji dveh mladih fantov.V povprečju v zadnjih desetih letih utone v Sloveniji 11 oseb letno, največ na neurejenih kopališčih in v tekočih vodah, je na novinarski konferenci povedala vodja sektorja za preventivo in načrtovanje pri upravi za zaščito in reševanje. Do utopitev prihaja predvsem zaradi zdrsov, kopanja pod vplivom alkohola, smrti zaradi bolezni, manj pa zaradi neznanja ali slabega znanja plavanja, je še dodala.Kopanje je varno le na vodnih površinah, ki so temu namenjene, torej bazenskih in urejenih naravnih kopališčih. Ta imajo upravljavca in usposobljene reševalce iz vode. Njihova naloga je neprekinjeno opazovanje kopalne vode, je pojasnila Zupanova. Kopamo se tudi na morju, v rekah, jezerih, ki so brez upravljavca, in kjer kopanje ni prepovedano. Na teh območjih se kopamo na lastno odgovornost. Kopamo se tudi v gramoznicah, ribnikih, vodnih zbiralnikih in drugih nenadzorovanih vodnih površinah, kjer pa kopanje nikakor ni priporočljivo, ponekod je celo prepovedano, je še dodala. Še posebej je tvegano kopanje na divjih vodah zaradi brzic in močnih vodnih tokov ali vrtincev. V takih vodah je tudi največ utopitev, zato je pomembno, da vsak posameznik pozna nevarnosti vode.Za svojo varnost je najbolj odgovoren vsak posameznik sam. Zupanova je naštela osnove varnega kopanja:Več o napotkih za varno kopanje lahko preberete tukaj z inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pa je izpostavila, da inšpektorat nima pristojnosti nadzora nad območju kopalnih voda, kjer ni urejenih kopališč. Poleg rednih nadzorov opravljajo tudi nadzore ob primerih nesreč ali prijav nepravilnosti. Ob rednih inšpekcijskih nadzorih v primeru nepravilnosti izrečejo ukrepe, v primeru kršitev pa lahko tudi sankcije. Po nekem dogodku pa tečejo le prekrškovni postopki.