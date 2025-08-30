OSTER ODZIV

Grdo je napadel tudi njeno pokojno mamo, Irena Joveva udarila nazaj (FOTO)

Očital ji je tudi, da je za vse, kar ima, zaslužna njena »žmohtna češpljica«.
Fotografija: Irena Joveva. FOTO: Leon Vidic/Delo
Irena Joveva. FOTO: Leon Vidic/Delo

30.08.2025 ob 08:54
30.08.2025 ob 08:54

Evroposlanka Irena Joveva se je ostro odzvala na žaljiv zapis uporabnika družbenega omrežja X, ki je njeno družinsko ozadje označil za »družbeno dno«. Z besedami, da je vse dosegla zaradi »žmohtne češpljce«, jo je anonimni pisec skušal ponižati. Joveva mu je odgovorila jasno, čustveno in brez dlake na jeziku.

Na zaslonskem posnetku objave na X, ki ga je Joveva delila na Facebooku, se pod imenom Dare.K. skriva komentar, ki jo označuje za »hčerko snažilke in nekvalificiranega delavca z družbenega dna«. Nadaljuje, da ima vse, kar ima, le zaradi »svoje žmohtne češpljce« in jo celo označi za »poldebilno«.

Joveva se je na žaljivke odzvala z odločnim zapisom:

»Pa kaj potem, če sem hči snažilke? Pa kaj potem, če sem hči delavca? Kot da je to nekaj slabega. Dare, to je moj največji ponos.« Dodala je, da je vse, kar ima, dosegla brez poznanstev in zvez, temveč s trdim in poštenim delom, česar so jo naučili prav starši.

Še posebej jo je prizadelo zasmehovanje staršev: »Če je družbeno dno naučiti svoje otroke, da je vsak pošten poklic vreden spoštovanja … potem sem del tega nekvalificiranega družbenega dna z največjim veseljem.«

Čeprav je osebni napadi ne ganejo, jih ne pusti brez odziva – prijavi jih in jasno pove, da se z žaljivkami ne bo sprijaznila. Posebej ganljivo pa je svoj zapis zaključila z besedami, namenjenimi mami, saj je svojo objavo delila prav na njen rojstni dan:

»Vse najboljše, mami. Hvala, ker zlasti zaradi tebe vem, da se vrednost človeka ne meri v nazivih. In da na koncu res šteje samo to, kakšen si kot človek.«

 

Več iz te teme:

Irena Joveva mama družina odziv

