Grčija z novimi pravili za potovanje na otoke

Trenutni pogoji za vstop v Grčijo

Grčija je v želji za omejitev širjenja novega koronavirusa sprejela nove ukrepe, ki veljajo na vseh potovanjih s trajektom na njihove otroke. Če se bodo potniki želeli vkrcati na trajekt, bodo morali pokazati enega od PCT pogojev - potrdilo o cepljenju proti covid-19, potrdilo o prebolevnosti, negativni PCR test, ki ne sme biti starejši od 72 ur ali negativni hitri test, ki ne sme biti starejši od 48 ur.Pravila veljajo za vse potnike, starejše od 12 let, pišejo tuji mediji. Za potnike med 12 in 17 let je omogočena tudi možnost samotestiranja v zadnjih 24 urah pred vstopom na trajekt.V Grčiji so v zadnjem dnevu potrdili 619 na novo potrjenih primerov novega koronavirusa.* Negativen HAG test (hitri antigenski test), ki ni starejši od 48 ur pred prihodom/pristankom v Grčiji (otroci do 12. leta v spremstvu staršev testa ne potrebujejo).* Negativen PCR test (RT-PCR), ki ni starejši od 72 ur pred prihodom/pristankom v Grčiji (otroci do 12. leta v spremstvu staršev testa ne potrebujejo).* Potrdilo o cepljenju, ki navaja, da je od prejema drugega oziroma zadnjega odmerka cepiva Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson+Johnson/Jansses, Sinovac Biotech, Gamaleya Sputnik V, Cansino Biologics in Sinopharm, minilo najmanj 14 dni.* Potrdilo o prebolelosti, ki navaja, da je od pozitivnega PCR ali HAT testa minilo najmanj dva meseca pred prihodom in ne več kot šest mesecev pred prihodom na destinacijo in potrdilo od zdravnika, da je oseba covid-19 prebolela.* Vsak potnik mora izpolnit obrazec PLF (The Passenger Locator Form) najkasneje dan pred odhodom v Grčijo.* Ob vstopu v Grčijo se lahko pri vseh potnikih odredi naključni zdravstveni pregled. Če ste izbrani, je pregled obvezen. V nasprotnem primeru si država Grčija pridržuje pravico, da zavrne vstop v državo.