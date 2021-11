Grb Svete Ane ustvarjala 150 ur

Pred dvema mesecema se je uradno začel vseslovenski projekt kvačkanja 212 občinskih grbov za Guinnessovo knjigo rekordov, ki poteka pod pokroviteljstvom predsednika Boruta Pahorja. Sodeluje tudi občina Sveta Ana. Kvačkanja se je lotila občinska svetnica Bernarda Potočnik, ki je svoje delo opravila z odliko.

Zaradi številnih detajlov je delo teklo počasi. Fotografiji: Osebni arhiv

Grb občine je vizualno eden izmed zahtevnejših, saj vsebuje veliko simbolnih elementov in devet različnih barv. Kot je povedala Potočnikova, je bilo v končni izdelek velikosti 130 x 146 cm vloženih od 140 do 150 ur dela in porabljenih kar 4950 metrov volne. »Kvačkanje je super sprostitev, ki sicer zahteva zbranost in natančnost, a ko enkrat začneš, kar ne moreš nehati,« je ob obisku in predstavitvi projekta pri županu Svete Ane Silvu Slačku povedala Bernarda Potočnik.

Opiše se kot nasmejano in polno pozitivne energije. Je amaterska igralka, gasilka, turistična vodnica, aktivna članica različnih društev, saj jo delo v društvih že od nekdaj veseli.

»Ročne spretnosti so mi bile tako rekoč položene v zibelko, saj je bil oče mizar, mama pa je zelo lepo šivala. Poklic, ki ga še opravljam, je tudi takšen, da so ročne spretnosti dobrodošle. Kljub temu da živim na deželi, kjer dela ne zmanjka, najdem čas za svoje ustvarjanje. Tako pletem, kvačkam različne stvari, izdelujem nakit, šivam iz različnih materialov, ustvarjam v različnih tehnikah in iz različnega materiala. Lotim se tudi betona in lesa. Skratka, vse, kar mi pride pod roke, dobi novo obliko in vrednost. Vedno hočem nekaj novega. Takoj ko sem izvedela za ta projekt, sem si rekla: Super, to pa je nekaj za mojo dušo,« se je s srčnim veseljem lotila ustvarjanja.