Graščak za milijon evrov: srednjeveško poslopje je mogoče kupiti (FOTO)

Gracarjev turn, graščina, ki že stoletja piše zgodovino v podgorjanski vasici Hrastje v občini Šentjernej, išče novega lastnika. Grad, v katerem je Janez Trdina pisal znamenite Bajke in povesti o Gorjancih, je namreč na prodaj. Potomci družine Schoeppl, ki živijo v Švici, to srednjeveško poslopje prodajajo za 1,15 milijona evrov.

»Graščina, kot bi vstala iz pravljice; skrivnostna je in vase zaprta, obenem slikovita in vabljiva. Posajena v mehko dolenjsko pokrajino sredi senožeti in vinogradov je prečudno lep spomenik davnine, ki so mu stoletja še povečala romantični mik. V njenih obrisih ni ničesar trdega, krutega, strah in grozo vzbujajočega ...« je med drugim zapisal zgodovinar in pionirski raziskovalec gradov Ivan Stopar v svojem delu Gradovi na Slovenskem. Je pa grad v slovensko zgodovino zapisan kot prizorišče umora solastnice, 54-letne višje medicinske sestre Nede Schoeppl, ki je tu umrla decembra 1984.

Občina Šentjernej je desetletje po drugi svetovni vojni v kamen vklesala spominsko ploščo, da je v gradu živel in ustvarjal Janez Trdina. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Čeprav je primer zaključen s sodbo, pa epilog kljub temu meče senco dvoma. Uradno za vsem stoji znani grboslovec Valt F. Jurečič, ki je bil zaradi umora sprva obsojen na 20 let zapora, nato pa mu je višje sodišče kazen znižalo na 15 let, odsedel jih je deset. A kot je za Slovenske novice poudaril pred sedmimi leti, njene smrti nima na svoji vesti, celoten proces na sodišču pa da je bil voden nestrokovno.

Grad ima dolgo in zanimivo zgodovino, prvič je bil omenjen že leta 1311. Grad je zgradila družina Grätzer iz Gradca, čez stoletja pa je prehajal v roke številnih plemiških družin in pomembnih osebnosti. Kot izvemo v oglasu na spletni strani nepremicnine.net, je bivalna površina 2229 kvadratnih metrov in vključuje zgodovinske prostore, kot je Trdinova soba, kjer je še vedno ohranjeno originalno renesančno pohištvo.

Tomaž Golob z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo mesto FOTO: Igor Mali

»Obkrožajo ga urejeni vrtovi, sadna drevesa in obsežna polja, vse skupaj pa se razprostira na zemljišču, velikem 119.990 kvadratnih metrov. Zemljišče omogoča različne možnosti uporabe, vključno s kmetijsko dejavnostjo in zazidljivimi parcelami, kar ponuja priložnosti za kmetijsko, rekreacijsko ali poslovno rabo. Na dvorišču so manjša stanovanjska hiša in ostanki večje stavbe, ki je nekoč služila kot gospodarsko poslopje. Grad Gracarjev Turn ponuja izjemno priložnost za nakup nepremičnine z bogato zgodovinsko dediščino. Velikost gradu, njegov arhitekturni pomen in obsežna zemljišča omogočajo številne razvojne možnosti. Bližina vinogradov, vasica Orehovica in cerkev sv. Roka ustvarjajo idealno okolje za razvoj turistične dejavnosti ali drugačne poslovne priložnosti,« je zapisano v oglasu.

Kulturni spomenik

Kot je za Slovenske novice izpostavil dr. Tomaž Golob, konservatorski svetovalec in pomočnik vodje novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ima Gracarjev turn status kulturnega spomenika lokalnega pomena, za kulturni spomenik ga je razglasila še tedaj enotna Občina Novo mesto leta 1992.

Glavni vhod FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Grad v svojem jedru predstavlja značilen primer stolpastega srednjeveškega dvora, prvič omenjenega v virih 1311. Današnja renesančna zasnova je z izjemo jugovzhodnega obrambnega stolpa in severnega veznega trakta iz 1537., ko so stolp vključili v novozgrajeno obzidje z manjšim notranjim dvoriščem, na zunanji strani pa so grad zavarovali z obrambnim jarkom in dvižnim mostom. Pozneje so na jugovzhodni strani prizidali še en rombasto zasnovani obrambni stolp, obenem pa še za eno nadstropje povišali osrednji stolp. V ta čas sodi tudi renesančna poslikava notranjosti stolpa z biblijskimi (Samsonova zgodba) in mitološkimi prizori (Heraklejev boj z levom, Vergilova zgodba) in prizor s popotnima godcema. V prvi polovici 17. stoletja so v prvem nadstropju jugovzhodnega obrambnega stolpa uredili grajsko kapelo, ki so jo pozneje preselili v pritličje zahodnega trakta, prostor pa preuredili v obednico. V tem času so zgradili tudi arkadne hodnike na notranjem dvorišču gradu, ki so nadomestili prvotne lesene ganke. Do zadnjih večjih prezidav je prišlo v dvajsetih letih 19. stoletja, ko so preuredili severno fronto obzidja s postavitvijo urnega stolpiča in vgradnjo novega, klasicistično oblikovanega portala, obenem pa so zgradili tudi nov zidani most. Grad je bil 1942. požgan in po vojni delno obnovljen,« je zgodovino orisal Golob in dodal, da je na prednjem dvorišču dvoje gospodarskih poslopij, od katerih je zanimiva zlasti baročna kašča iz zgodnjega 17. stoletja, ki je bila 1822. temeljito predelana in med drugo svetovno vojno porušena.

»Grad se v zasnovi kaže kot pravokoten stolp iz obdobja gotike, ki je ujet v skoraj kvadratični okvir renesančnega obzidja s stanovanjskima traktoma in dvema utrjenima vogalnima stolpoma ob južni strani. Dostop je urejen po kamnitem mostu iz začetka 19. stoletja, ki premošča delno zasut obrambni jarek. Med drugo svetovno vojno skoraj uničene stenske slike v osrednjem stolpu predstavljajo enega najbolj zaokroženih ciklusov profanega slikarstva na Slovenskem,« je dodal in poudaril pomen gradu tudi za kulturno zgodovino, saj je tu nekaj časa živel in ustvarjal pisatelj Janez Trdina.

Tu je bila nekoč kašča, lahko bi bil edinstven prostor za prireditve pod nebom. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

1311.je prvič omenjen v pisnih virih.

Omogoča vrsto dejavnosti

»Mogoče ga je obnoviti za vrsto dejavnosti: od stanovanjske, turistične in poslovne do muzejske in podobno. Nekdanja grajska kašča ob gradu je predstavljena kot razvalina, interpolacija novega objekta v tlorisih kašče je mogoča le ob ohranitvi ohranjenih zidov in pod pogojem, da bi programsko dopolnjevala oziroma nadgrajevala novo namembnost gradu, vendar šele po izrabi vseh razpoložljivih prostorov,« je možnost izrabe gradu orisal Golob in dodal, da je grad, ker ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena, upravičen do kandidiranja za javna proračunska sredstva za potrebe prenove in rednega vzdrževanja, so pa v zameno lastniki dolžni zagotoviti dostopnost kulturnega spomenika javnosti, lahko v časovno omejenem obsegu, kot tudi prostorsko omejenem obsegu, na primer, da si je mogoče ogledati dvorišče in spominsko sobo Janeza Trdine.