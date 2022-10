Javni zavod Krajinski park Goričko je v sodelovanju z Goričkim drüjštvom za lepše vütro organiziral že 16. Grajski bazar z goričkimi meštri, na katerem je na dvorišču gradu 35 ponudnikov domače in umetnostne obrti ter domačih in sladkih dobrot poskrbelo za pravo sejemsko vzdušje, kjer je vsakdo našel nekaj zase.

Sejemska ponudba je bila obogatena s sprehodom z zeliščarjem, vodenjem po zunanji razstavi, poslikavo obraza, lovom na zaklad, ustvarjalnimi delavnicami, vožnjo s kočijo in fračarijo. Obiskovalce in razstavljavce sta uvodoma nagovorili direktorica zavoda Stanislava Dešnik in županja občine Grad, Cvetka Ficko. Navzoče obiskovalce je slavnostno nagovorila državna sekretarka, pristojna za področje kmetijstva, hrane in ribištva, Tatjana Buzeti.

Sledila je glasbena pripoved za otroke Alje Bulič z naslovom Kako je deklica postala varuhinja reke. V kulturnem programu se je s plesom in pesmijo predstavila OŠ Grad, s plesi pa tudi Folklorno društvo Vrbe Rogašovci.

Ustvarjalne delavnice so pritegnile kar nekaj malčic in malčkov.

Na prireditvi so bili javno pohvaljeni ter nagrajeni lastniki najboljšega travnika, senožetnega sadovnjaka in ogračka z brajdo. Na izbor za naj travnik se je letos prijavilo 10 lastnikov. Prvo mesto sta osvojilainza travnik v Dolencih. Namen izbora je opozoriti lastnike travnikov in splošno javnost na pomembno naravovarstveno vrednost travnikov ter lastnike in uporabnike spodbuditi, da jih še naprej ohranjajo in rabijo s košnjo in spravilom krme ob primernem času.

Na ta način bodo še naprej življenjski prostor za redke in ogrožene živalske ter rastlinske vrste na Goričkem. Na izbor za naj travniški sadovnjak se je prijavilo osem lastnikov. Namen ocenjevanja sadovnjakov je spodbuditi ohranjanje obstoječih visokodebelnih in travniških sadovnjakov in zasaditev novih dreves starih sort, cepljenih na podlage za visoko rast. Prvo mesto v akciji je osvojil Ladislav Sabotin iz Prosenjakovcev.

Na izbor za naj ograček z brajdo se je prijavilo osem lastnikov. Namen ocenjevanja ogračkov z brajdo je videti stanje in način pridelave v hišnih vrtovih na Goričkem. Poleg tega so pomembni tudi oblika, funkcionalnost in ohranjanje krajinsko-arhitekturnih členov, ki so tradicionalni, npr. lesena ograja, brajda, visokodebelna sadna drevesa starih sort ipd. Prvo mesto v akciji je zasedel ograček Mojce Kogovšek iz Markovcev. Med naj fračarji pa je prvo mesto osvojil Mihael Vratuša.

Po slovesni razglasitvi prejemnikov priznanj se je dogajanje nadaljevalo s kulturnim programom. Obiskovalci so si poleg stalnih muzejskih zbirk in razstav lahko v palaciju gradu ogledali fotografsko razstavo Varuhinje rek, v jugozahodnem stolpu razstavo jabolk in hrušk starih sort z Goričkega in v grajskem parku razstavo Goričko. Znate ka? Lejpo je!

Jesenska prireditev, ki je potekala v okviru 32. Dnevov evropske kulturne dediščine in 10. Tedna kulturne dediščine, je bila s strani lokalnega prebivalstva in organiziranih skupin zaradi raznovrstne ponudbe na stojnicah, kulturnega programa ter spremljevalnih aktivnosti dobro obiskana.

Kovačeva žganja in likerji so marsikoga ogreli.

Brez pletenih košar in drugih reči na Goričkem ne gre.