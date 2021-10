Grajska trgatev bo drugo leto

Že dve leti kar lepo poganja, prihodnjo jesen bomo zagotovo trgali.

Društvo vinogradnikov Ribniške doline, ki je bilo na pobudoustanovljeno leta 1988, je doslej navezalo stike z mnogimi sorodnimi društvi iz slovenskih vinskih dežel, pot jih je pred dvema letoma peljala tudi v Maribor. Tam so tudi z izvirno šegavostjo, ki je Ribničanu položena v zibelko, še bolj pa s predstavitvijo društva in na sploh vedenja o vinogradništvu presenetili gostitelje in prevzeli potomko znamenite trte, modre kavčine ali žametne črnine, ki spada v ekološko skupino sort črnomorskega bazena. Maja istega leta so jo zasadili za zidovi ribniškega gradu.V trosno zemljo ob lesenem kolu, pritrjenem na zid, sta jo položila mestni viničar oziroma skrbnik mariborske trtein, ki od takrat skrbno bdi nad njo. Redno jo obiskuje, tudi nedavno jo je, ko je s škarjami v roki opravil eno izmed vinogradniških zapovedi, pripravo trte na zimski čas. »Odščipnil sem ji del, da oleseni, sicer bi tudi pozimi poganjala. Ali, na kratko povedano, ustavil sem ji vegetacijo,« je razložil Mršnik, sicer tudi član ribniškega vinogradniškega društva. Hkrati je z ograje snel zaščito proti toči, kmalu bo s slamo prekril tla rastišča.»Že dve leti kar lepo poganja, prihodnjo jesen bomo zagotovo trgali,« ne dvomi, predsednik društva, ki je še posebno hvaležen Mršniku za njegovo celoletno skrb za rastlino. Pri opravilu je bil navzoč tudi Alojz Lovšin -s steklenico vina iz lastne kleti, in skupaj so nazdravili Mariborčanu (sicer sommelieru), ki je tisto popoldne obiskal Ribnico in ravno takrat zavil v grad. »Simbolika je dobra, naš gost je odličen poznavalec vinske kulture, zato ne dvomimo, da bo tudi on pričal o štajerski potomki sredi dežele suhe robe,« so se šegavi Ribničani zahvali prav tako zgovornemu gostu.