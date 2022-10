Grajska malica v lončenih posodah

V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine se je 70 učencev 8. razreda OŠ Gornja Radgona, 19 učencev projekta Erasmus+ iz Španije, Turčije, Grčije in Poljske in 5 dijakov Gimnazije Borg iz avstrijskega Bad Radkersburga udeležilo 1. kulturnega dne (KD), ki je že tretje leto zapored potekal na radgonskem gradu.

Na ogled je bila razstava starih predmetov.

Letos so se lotili teme lončarstva, ki se je iz pradavnine ohranilo do danes. Tovrstna obrt ima prav v krajih ob reki Muri, v Prlekiji in Prekmurju, dolgo in bogato tradicijo. Z lončenimi izdelki se v vsakdanjem življenju srečujemo vedno manj, saj jih je nadomestila posoda iz drugih materialov. Tradicijo uporabe lončenih posod ohranjajo na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci. Povabilu radgonskih gostiteljev so se odzvali dijaki kuharstva in strežbe z mentorjema Dušanom Zelkom in Petrom Pertocijem. Za vse navzoče so pripravili in v lončenih posodicah postregli izredno okusno jesensko enolončnico.

Učili so se od lončarke Mojce Frim.

Na jedilniku grajske malice so se znašli še zelenjavna loparnica, obloženi kruhki po domače, kvasenica s skuto in jabolki ter kostanjeve rezine. Malica je bila v grajskem atriju sprejeta z velikim navdušenjem in je vsem zbranim ostala v najlepšem gurmanskem spominu. Po obroku so se učenci znova razdelili v tri skupine in se udeležili delavnic: muzejsko etnološko delavnico je vodil kustos pedagog Uroš Dokl iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor, lončarsko sta izvedli učiteljica likovne umetnosti Daniela Šedivy in lončarka Urša Ambrož iz Centra DUO Veržej, delavnico improvizacijskega gledališča pa so vodili člani društva Banda ferdamana iz Maribora pod vodstvom mentorice MIŠ (Male impro šole) Mojce Frim. »Kulturni dan je spremljalo toplo jesensko sonce, zato bo spomin na aktivnosti in nove oblike kulturne dediščine ostal v še lepšem spominu,« je dejala Romana Slavič Žnuderl in prisotne povabila tudi naslednje leto.