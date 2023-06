Seja RTV SLO prekinjena začasno, Grah Whatmough se je ni udeležil

Pozno popoldan se je na Ustanovni seji sestal novi 17 članski svet RTV SLO in začel z delom. Po sklepu Ustavnega sodišča o odpravi delnega zadržanja je novi zakon spet v celoti zaživel. Nalog, ki čakajo svetnike, ni malo, med prvimi koraki članov novega sveta bo imenovanje štiričlanke uprave, ki bo vodila zavod namesto generalnega direktorja.

Andrej Grah Whatmough. FOTO: Voranc Vogel

V petnajstih dneh po ustanovni seji mora Svet opraviti razpis za člane uprave, kar lahko pomeni, da lahko v kratkem pričakujemo niz sej novega Sveta.

»Zamenjava vodstva se bo zgodila, to ni vprašanje. Tisti, ki ostajajo tukaj, ali prihajajo, bodo imeli pred seboj res težko nalogo,« je za dnevnik Televizije povedal v. d. generalnega direktorja RTV SLO Andrej Grah Whatmough.

A na sejo, ni prišel, zato je le ta začasno prekinjena za 15 minut.

v. d. generalnega direktorja RTV SLO ni prišel na sejo, ki jo je sklical, njegova pisarna je zakenjena, namesto njega pa je prišel vodja pravne službe javne RTV Drago Zadergal, ki je želel podati pojasnila, a člane sveta niso zanimala.

Dnevni red bodo razširili

Na dnevnem redu današnje seje, ki jo je sklical vršilec dolžnosti generalnega direktorja, je sicer le ugotovitveni sklep o sestavi Sveta RTV-ja. A svetniki bodo najbrž razširili dnevni red in izvolili predsednika in namestnika predsednika Sveta. Na teh položajih naj ne bi bilo predstavnikov zaposlenih. Teh je v novem Svetu šest od sedemnajstih.

Na vprašanje, kje se je najbolj zalomilo, je ob odhodu, v. d. generalnega direktorja povedal, da je prišlo do ukinitve določenih oddaj in do preusmeritve resorsev. »Zdaj ko gledam nazaj, bi bilo potrebno narediti te spremembe počasneje in z nekoliko več preudarka.«

Prav na to ga je še pred stavko upravičeno opozoril kolektiv televizijskega informativnega programa, poroča Televizija Slovenija.

Protest Ruparjevih upokojencev pred stavbo RTV Slovenija konec maja letošnjega leta. FOTO: Blaž Samec

Ustavno sodišče objavilo ločena mnenja

Ustavno sodišče je objavilo ločena mnenja glede odprave zadržanja novele zakona o RTVS. Sodniki poudarjajo, da sodišče ni v krizi. A so tudi kritični. Rok Svetlič pravi, da so izigrali zakon in da novela v delu ne bo dočakala ustavne presoje. Špelca Mežnar pa ob kritiki obstrukcij meni, da je standard za imenovanje ustavnih sodnikov prenizek.

