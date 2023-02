Gradovi kralja Matjaža: Prleki zmagali v Črni (FOTO)

V čast legendi o kralju Matjažu na Matevžavih travnikih v Črni na Koroškem že 31 let gradijo snežne gradove. Zadnji konec tedna v januarju se pod Peco zberejo navdušenci od blizu in daleč ter se pomerijo v gradnji snežnih gradov.

Osrednji del prireditve je tekmovanje ekip v gradnji in izdelavi umetnin – in to od jutra do sončnega zahoda, ko sledi zabava. Program naslednjega dne je namenjen otrokom in družinam. Tudi v dneh po prireditvi je precej zanimanja za ogled ledeno-snežnih gradov, koliko časa skulpture ostanejo, pa je odvisno od vremenskih razmer.

Tokrat je torej potekala že 31. zimska pravljica, imenovana Gradovi kralja Matjaža; od njenega začetka so zgradili že več kot 1400 snežnih gradov in skulptur. Znova so se zbrali najzvestejši udeleženci te zimske prireditve, med njimi redni gostje, člani Turističnega društva Mala Nedelja – Radoslavci, ki so snežne skulpture v Črni gradili že sedemnajstič.

Tale kralj je snežen, pravi pa biva pod Peco.

Velika večina sodelovanj je bila uspešna, saj so bile njihove skulpture skoraj vsako leto med najlepšimi in tako nagrajene s priznanji strokovnih komisij, največkrat pa so jih za zmagovalce izglasovali obiskovalci. Tudi letos je bilo tako, saj so obiskovalci njihovo skulpturo ocenili za najlepšo. Za nagrado so prejeli tisoč evrov.

Tridnevno dogajanje

Tokrat je prišlo 30 ekip z 240 graditelji iz celotne Slovenije. Tridnevno dogajanje se je začelo v petek zvečer, ko je na smučišču v Črni na Koroškem potekal nočni slalom med baklami za pokal kralja Matjaža. Osrednji dogodek prireditve je bilo sobotno tekmovanje ekip v gradnji snežnih gradov in snežnih skulptur, tematsko sorodnih legendi kralja Matjaža. Celodnevno gradnjo je tudi letos spremljal pester zabavno-kulturni program (predstavitev ekip, izbor Alenčice, prižiganje bakel in sveč, ognjena predstava, svečani prihod kralja Matjaža, podelitev nagrad najboljšim ekipam, glasbeni nastopi na pravi koroški gavdi).

30 ekip je letos izdelovalo gradove in skulpture.

S prižiganjem bakel in razglasitvijo najlepših gradov je dogajanje zvečer doseglo svoj vrhunec, ob soju plamenic so snežni gradovi dodatno zažareli. Nedelja je bila namenjena otrokom, za katere so pripravili zanimive animacije, lutkovne predstave, iskanje skritega zaklada, možnost jahanja in druge zabavne aktivnosti. Podelili so tudi nagrade za najboljša likovna in literarna dela na temo kralja Matjaža, ki so jih ustvarjali učenci slovenskih osnovnih šol.

Gradnjo vzamejo resno.

Prišlo je okoli 240 graditeljev.