Gradnja po slovensko: odkrili kup nedovoljenih objektov, 20 jih morajo rušiti

»Pri izvedbi akcije nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov še vedno ugotavljamo, da je odstotek ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno usmerjenih rednih nadzorih terena (kjer ni podane prijave ali pobude) izredno visok. Glede na to, da do sedaj pridobljeni rezultati predmetne akcije preprečevanja nedovoljenih gradenj objektov v letu 2020 kažejo, da je 35,7 odstotka preverjenih objektov oziroma vsak tretji objekt v gradnji nedovoljen, lahko ugotovimo, da se stanje na terenu v primerjavi s prejšnjimi leti ni izboljšalo.« Tako je pokazal nadzor 34 gradbenih inšpektorjev, ki so izvedli akcijo za preprečevanje nedovoljenih gradenj objektov.



Poostren nadzor je bil prvenstveno usmerjen v objekte v gradnji na varovanih območjih in ne v že zgrajene in vseljene objekte. Gradbeni inšpektorji so z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. V primerih, ko je bilo ugotovljeno, da je gradnja dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem, pojasnjujejo z ministrstva za okolje in prostor. Objekti bodo padali V akciji je sodelovalo 34 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 183 inšpekcijskih nadzorov in 18 zaslišanj. Uvedli so 142 postopkov, od teh 139 upravnih inšpekcijskih in tri prekrškovne. Do začetka avgusta so odločili v 70 zadevah in ugotovili 25 nedovoljenih objektov (20 nelegalnih, 3 neskladne in dva nevarna objekta). Za 20 nelegalnih objektov so gradbeni inšpektorji izdali odločbe, s katerimi so odredili ustavitev gradenj ter rok za odstranitev objektov. Za dva nevarna objekta pa so odredili takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje. Za tri neskladne objekte, so z odločbami odredili odpravo ugotovljenih nepravilnosti (nepopolna označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta; nepopolna gradbiščna tabla na dvojezičnem območju; začetka gradnje ni prijavljen na predpisane način; dokazila o imenovanju nadzornika za vodenje strokovnega nadzora pri gradnji objekta ne obstajajo; načrt organizacije gradbišča ni izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja ter zapisnik o zakoličbi ne obstoji), javljajo iz ministrstva za okolje in prostor. Izdane tudi kazni V sklopu akcije je bila izdana ena odločba po Zakonu o prekrških (ZP-1) z izrečenim opominom, ena odločba o prekršku v višini izrečene globe 5000 evrov in en plačilni nalog po ZP-1 v višini izrečene globe 1000 evrov. Ugotovljeni prekrški so se nanašali na ugotovljene nedovoljene objekte, ko se je z gradnjo pričelo pred pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja.



V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so gradbeni inšpektorji zavezancem izrekli opozorilo na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ter jim odredili rok za njihovo odpravo.