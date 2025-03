Že poldrugo leto traja gradnja avtocestnega priključka Dragomer tik za Brezovico. Tam se udeleženci v prometu proti Ljubljani že tako in tako premikajo po polžje, odkar pa so zaradi del na priključkih ter ureditve povezav z barjanskim zaledjem zaprli okoliške kolovoze in stranpoti, je preobremenitev brezoviškega odseka še bolj očitna. Predvsem v jutranji ter popoldanski konici se od obstoječega avtocestnega izvoza Brezovica proti naselju valijo kolone pločevine. Nič drugače ni na primorski avtocesti, saj zaradi del okoli bodočega izvoza Dragomer prometni zamašek nastane tudi tam. Kaj čakajo?...