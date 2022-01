Dobili bomo novo infekcijsko kliniko, poglejte, v kako slabem stanju je zdajšnja (FOTO)

V Ljubljani naj bi v nekaj letih dobili kar lepo število novih klinik, katerih gradnja, bi se lahko, roko na srce, začela že veliko prej. Pred nekaj dnevi so Finance poročale, da bodo na Zaloški cesti na območju Vodmata zrasle nova stomatološka, gastroenterološka, ginekološka klinika, nove stavbe medicinske fakultete in zavoda za transfuzijo. Gradnje naj bi bile vredne prek 190 milijonov evrov.

Na seznamu novogradenj pa nismo zasledili infekcijske klinike, ki je, milo rečeno, v precej slabem stanju, na kar so nas že nekajkrat opozorili naši bralci. Poglejte, kako je videti banja za najmlajše bolnike na omenjeni kliniki. Na infekcijski kliniki se zdravijo hudo bolni odrasli in otroci, dejavnost za otroke celo predstavlja edino dejavnost za otroško infektologijo v Sloveniji, ki se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem bolezni, ki jih v otroškem obdobju povzročajo mikroorganizmi. Nujno bi bilo zato imeti sodobno opremljeno kliniko.

Trenutna stavba klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja je prostorsko omejena, energetsko potratna in potresno nevarna. Infrastrukturno neprimerna za zdajšnje potrebe. Stavba je bila zgrajena pred 55 leti.

Stanje na infekcijski kliniki je precej slabo. FOTO: bralka poročevalka

Na klinični center smo zato naslovili vprašanje, zakaj med načrtovanimi novogradnjami ni infekcijske klinike. Dobili smo presenetljiv odgovor, ki prinaša dobro novico. Sporočili so nam namreč, da je »javni natečaj za izgradnjo infekcijske klinike v zaključni fazi. Izbrana je zmagovalna rešitev in v naslednjem mesecu pričakujemo podpis pogodbe z izvajalcem projektiranja. Začetek gradnje nove infekcijske klinike je predviden za poletje 2023.«