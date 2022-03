Ob slovenskem prevzemu predsedovanja Svetu Evropske unije sta se prvega julija lani na blejsko pletno vkrcala kar dva Anžeta Logarja, prvi je prevažal zunanjega ministra in ob njem še premierja Janeza Janšo, njegovo ženo Urško Bačovnik, kulturnega ministra Vaska Simonitija, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in domačega župana Janeza Fajfarja. Prej so bile razširjene ledenice Anže Logar pa ni samo veslal, ampak je pletno tudi izdelal. Tovrstno rokodelstvo mu je bilo položeno v zibelko, njegovi predniki so od leta 1904 do konca druge svetovne vojne upravljali Blejski otok in v...