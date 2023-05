Gradbeni inšpektorji: več kot polovica preverjenih objektov v gradnji je črnih gradenj

Gradbeni inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor so letos izvedli akcijo nadzorov objektov v gradnji na območjih, ki jih nadzirajo. Preverjali so, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma ali je gradnja skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. V 45 zadevah, v katerih so že odločili, je bila več kot polovica nedovoljenih objektov.

V akciji je sodelovalo 29 gradbenih inšpektorjev, uvedli so 75 upravnih inšpekcijskih postopkov in šest prekrškovnih postopkov, znotraj katerih so opravili 127 rednih inšpekcijskih pregledov. Do 23. maja je bilo ustavljenih 11 postopkov, v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene.

V dveh zadevah, kjer so bile ugotovljene lažje nepravilnosti, pa so bili zavezanci opozorjeni na zapisnik. Odrejen jim je bil rok za njihovo odpravo. V drugih zadevah, kjer so bile ugotovljene kršitve, pa je bilo izdanih 28 inšpekcijskih odločb.

Ugotovili 23 nedovoljenih objektov

Gradbeni inšpektorji so v sklopu akcije ugotovili 23 nedovoljenih objektov, in sicer 20 nelegalnih objektov, za katere so gradbeni inšpektorji po Gradbene zakonu (GZ) odredili ustavitev gradenj ter določili rok za njihovo odstranitev, in tri neskladne objekte, za katere so inšpektorji odredili ustavitev gradnje, dokler investitor ne pridobi ustreznega gradbenega dovoljenja. Ugotovili so tudi eno uporabo objekta brez uporabnega dovoljenja. Gradbeni inšpektor je z odločbo odredil rok za prenehanje njegove uporabe.

Našli 4 nepravilnosti pri gradnji

Štiri odločbe so bile izdane investitorjem zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri sami gradnji. Šlo je za neoznačitev gradbišča s tablo, na kateri bi bili navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, neograditev in nezavarovanje gradbišča pred začetkom del v skladu z načrtom organizacije ureditve gradbišča.

Uvedli šest prekrškovnih postopkov

V zvezi z vodenjem prekrškovnih postopkov je bilo v sklopu akcije uvedenih šest prekrškovnih postopkov, izdana je bila ena prekrškovna odločba z globo 12.500 evrov. Ugotovljeni prekršek se je nanašal na gradnjo brez gradbenega dovoljenja, so sporočili z Inšpektorata.

Več kot polovica preverjenih objektov v gradnji je nedovoljenih

V 30 zadevah, ki so vključene v akcijo, ugotovitveni postopki še potekajo, saj še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje. Glede na to, da v 30 obravnavanih inšpekcijskih zadevah v času poročanja še ni bilo odločeno oziroma ugotovitveni postopki v teh zadevah še potekajo, pričakujemo, da se bo procent ugotovljenih nedovoljenih objektov po končanju vseh upravnih zadev spremenil, a že do sedaj pridobljeni rezultati kažejo, da je že več kot pol objektov v gradnji, preverjenih v okviru akcije preprečevanja nedovoljenih gradenj objektov v letu 2023, nedovoljenih (51,1 odstotka).