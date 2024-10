Gradbeni inšpektorji v akciji! Ne boste verjeli, koliko nelegalnih objektov so odkrili

Gradbeni inšpektorji so v usmerjeni akciji nadzorov na gradbiščih in nad delom udeležencev pri graditvi objektov odkrili štiri nelegalne objekte. Skupaj so izvedli 211 pregledov ter uvedli 123 postopkov. Večina ugotovljenih kršitev je bila odpravljena že med akcijo, so sporočili iz inšpektorata.

Gradbišča niso ustrezno označena in ograjena

Gradbeni inšpektorji so v akciji ugotovili, da veliko gradbišč ni ustrezno označenih in ograjenih, zato so uvedli 123 upravnih inšpekcijskih postopkov, pri čemer so odločili v 85 zadevah. Ukrepe so izrekli z 29 odločbami in sedmimi opozorili na zapisnik, so danes sporočili z inšpektorata za naravne vire in prostor.

Večino odločb, 25, so izdali za odpravo nepopolne ograditve gradbišča z ograjo, ki bi preprečevala dostop tretjim osebam na gradbišče, nepopolne označitve gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, ter neobstoja gradbiščne table.

Štiri odločbe pa so inšpektorji izdali za štiri nelegalne objekte, ki so jih odkrili pri opravljanju usmerjenih nadzorov na gradbiščih in nad delom udeležencev pri graditvi objektov. Z odločbami so zavezancem odredili ustavitev gradnje in odstranitev objektov v določenem roku.

Za sedem lažjih kršitev so inšpektorji zavezancem ukrep za njihovo odpravo izrekli z opozorilom v zapisniku, pri čemer so določili tudi rok za odpravo kršitev.

Za zadeve, pri katerih kršitve niso bile ugotovljene oziroma so bile te v času, ko je potekala akcija, že odpravljene, so gradbeni inšpektorji postopke ustavili.