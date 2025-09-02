Govor Nataše Pirc Musar razdelil prisotne: poglejte, kdo je ploskal in kdo je protestiral (VIDEO)

Na Bledu se je v ponedeljek začel 20. Blejski strateški forum, eden najpomembnejših diplomatskih dogodkov leta, ki se ga udeležuje več kot 2000 udeležencev iz več kot 50 držav. V osrednjem otvoritvenem nagovoru je predsednica Nataša Pirc Musar spregovorila o izzivih Evropske unije in svetu namenila odločen poziv k večji enotnosti, odgovornosti ter zaščiti temeljnih vrednot.

Je pa del govora v publiki naletel na različne odzive: nekateri so ploskali, drugi pa ne. »Ne želim primerjati razčlovečenja milijonov ljudi pod nacizmom in fašizmom ter holokavsta in drugih zločinov proti človeštvu z razčlovečenjem v Gazi in v številnih državah po svetu. Prav nasprotno. Moram pa reči to: svet je obsodil genocid v Srebrenici in storilce privedel pred sodišče. Zakaj torej zdaj, 30 let pozneje, nekateri politiki dopuščajo ali celo zagovarjajo genocidno politiko Izraela do Palestincev v Gazi?« je med drugim dejala predsednica.

Blejski strateški forum. FOTO: Jože Suhadolnik

Kamera je ob tem ujela odzive prisotnih v dvorani. Premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon sta malce zadržano ploskala, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pa je bila naravnost navdušena nad govorom predsednice. Druga polovica visokih gostov v prvi vrsti pa se ni strinjala z besedami predsednice. Med drugim ji aplavza niso namenili nekdanji predsednik republike Borut Pahor, hrvaški premier Andrej Plenković ter albanski premier Edi Rama. Prav slednji je v času aplavza raje gledal v mobilni telefon.

Gostila bo tudi predsedniške kolege

Drugi dan Blejskega strateškega foruma bo predsednica v posebnem panelu gostila predsedniške kolege. Skupaj s predsednikom Republike Estonije Alarom Karisom, predsednikom Češke Republike Petrom Pavlom in predsednikom Črne gore Jakovom Milatovićem bodo razpravljali o eroziji multilateralnega sistema in temeljnih vzrokih razkroja mednarodnega reda. Izpostavili bodo ključne izzive, s katerimi se sooča Evropska unija, ter razpravljali o tem, kako se nanje najbolje odzvati.