Govejo juho razvažajo v steklenicah

Avstrijski cesar Franc Jožef I. se je peljal z Dunaja v Trst in v Naklem postal lačen. S spremstvom se je ustavil pred gostilno Pr' Kovač. Tam je prvič jedel kranjsko klobaso. Vse drugo je zgodovina.Ne le kranjske, točno tako napravljene, kot jo je jedel cesar, gostišče danes ponuja še nekaj domačega, prepoznanega, a vendar prevečkrat spregledanega. »Imamo prijatelja iz Italije, ki je pri nas dobil na mizo ob kosilu najprej govejo juho in dejal, da je to nekaj najboljšega, kar je poskusil,« začne Maksimilijana Marinšek.»Kadar sva z možem Andrejem odhajala k njemu na obisk, si je vedno zaželel le goveje juhe. Nekako sva ...