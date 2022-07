Gotovine je vse manj, a še vedno vodi v tekmi s karticami

Gotovina bo ostala kot plačilno sredstvo, pod nobenim pogojem ne bo ukinjena, nam ves čas zatrjujejo vodilni ljudje Avstrijske nacionalne banke. Prebivalci Avstrije in mnogih drugih evropskih držav so v veliki večini proti temu, da brezgotovinski plačilni instrumenti, plačilne kartice in aplikacije za mobilne telefone prevzamejo monopol v maloprodaji. Večina ljudi v Avstriji preprosto ne želi, da bi bil vsak njihov nakup zabeležen, da se ve, kdaj, kje in kaj so kupili ter koliko so za to plačali.

