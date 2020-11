Gostinec pisal garantna pisma

Viktor Božiček, 62-letni lastnik restavracije s prenočišči Edvina v Seči, je od junija 2015 do marca 2016 napisal 51 garantnih pisem za tujce. Overil jih je na piranski Upravni enoti (UE), zato ker so hoteli tujci iz Bangladeša, Indije in Maroka v Sečo na dopust, se pred očitki koprskega tožilstva brani Božiček. Koprsko državno tožilstvo navaja drugače, pisma da je pisal z namenom, da pristojne organe preslepi glede njihovega pravega namena vstopa v Slovenijo, ta pa je bil, da bi se prosto gibali po schengenskem območju.Na osnovi garantnih pisem so tujci zaprosili za izdajo schengenskega vizuma, ker pa je bil vsem zavrnjen, ...