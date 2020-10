Gostinci pričakujejo nadomestila, frizerji svarijo pred delom na črno

Novi ukrepi predvidevajo tudi zaprtje gostinskih lokalov. FOTO: Uroš Hočevar

Frizerji svarijo pred delom na črno, odpuščanji in zapiranjem dejavnosti

Gostinci, kozmetiki in frizerji, združeni v sekcije pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), so na predsednika vlade in resorne ministre naslovili pismo, v katerem jih pozivajo k ponovnemu razmisleku o ukrepih zapiranja in omejevanja posameznih dejavnosti. Če pride do omejevanja dejavnosti ali celo zapiranja, pa od vlade pričakujejo, da jim bo v celoti pokrila nadomestila stroškov plač zaposlenim, temeljni dohodek za delodajalce in stroške najemnin.Gostinci, frizerji in kozmetiki se po besedah zbornice zavedajo slabe epidemiološke slike v državi, vendar menijo, da je mogoče kljub temu še vedno opravljati dejavnosti v skladu s priporočili Nijz. Gostinci opozarjajo, da se omejuje gostinske lokale, kjer se držijo navodil, po drugi strani pa se slavja in druženja selijo v zasebne prostore (zasebne zabave), kjer pa nadzora ni mogoče izvajati.Gostinci zato predlagajo, da se, podobno kot v Avstriji in Nemčiji, omejitve sprejema glede na število okuženih po občinah ali regijah. Kot alternativno rešitev zapiranju gostinci predlagajo, da bi lahko poslovali vsaj obrati s terasami, podobno kot maja, ter vsi obrati, kjer lahko zagotovijo ustrezno razdaljo med mizami. Ob morebitnem zaprtju od države pričakujejo, da jim bo v celoti pokrila nadomestila plač za zaposlene in temeljni dohodek za delodajalce (ne glede na upad prometa), pokrila stroške najemnin in ostale fiksne stroške. Država pa naj poskrbi tudi za poroštva bank, ki terjajo obroke posojil tudi v času zaprtja ali omejenega delovanja lokalov, še dodajajo.Frizerji in kozmetiki so prav tako zaskrbljeni, saj je v novih ukrepih predvidena zgolj ena stranka v salonu, kar pomeni zanje dodatno gospodarsko škodo. Mnenje Sekcije frizerjev in Sekcije kozmetikov pri OZS je, da se delo v salonih lahko nadaljuje z veljavnimi ukrepi Nijz, ki so že zdaj strožji kot v sosednjih državah. Obenem opozarjajo, da takšnega omejevanja, torej ena stranka v salonu, nima nobena od držav, ki ima še slabšo epidemiološko sliko.Zaradi trenutnih ukrepov frizerji in kozmetiki že zdaj ne morejo opravljati dela v prvotnem obsegu. Dodatno omejevanje na eno stranko na salon pa v praksi pomeni, da bo čez noč ostalo brez dela veliko zaposlenih. Ker pa je v enem salonu lahko tudi več različnih espejev, bi omejitev na eno stranko v salonu pomenila tudi zapiranje dejavnosti. Hkrati se bo, tako kot v času zaprtja spomladi, ponovno povečalo delo na črno po domovih in to brez ustrezne zaščite.V primeru dodatnega omejevanja na eno stranko na salon frizerji in kozmetiki, podobno kot gostinci, zahtevajo, da jim država v celoti krije stroške nadomestila plač zaposlenim, temeljni dohodek za delodajalce, stroške najemnin in ostale fiksne stroške.