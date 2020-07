Gostinci, pozor! Ta vikend prihaja nadzor

Ta vikend bo potekal nadzor nad gostinskimi lokali, je napovedal vladni govorec za covid 19. Pri tem je opozoril na upoštevanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), kot so zadostna razdalja med mizami, nošenje mask in podobno.Kaj pravzaprav naj upoštevajo gostinci? Pokukali smo v priporočila NIJZ za restavracije in gostinske lokale (celotna priporočila objavljamo spodaj), izpostavljamo pa sledeče:– Dela samo zdravo osebje, brez simptomov ali znakov akutne okužbe dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih,…).– Osebje naj ves čas zagotavlja zadostno medosebno razdaljo, med izvajanjem gostinske dejavnosti pa največjo možno razdaljo.– Osebje, ki prihaja v stik z gosti, v zaprtih in odprtih prostorih nosi zaščitno masko.– Delovna oblačila naj bodo iz materiala, ki se lahko pere na najmanj 60 °C, v kolikor to ni možno, naj se med pranjem doda sredstvo za dezinfekcijo perila (npr. belilno sredstvo na osnovi natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim učinkom).– Za stalno seznanjanje z ukrepi tako osebja kot gostov svetujemo, da so kratka navodila za preventivno zaščitno ravnanje nameščena na vidnih mestih, vedno pa ob ali po vstopu v objekte.– Izvajalec storitve naj zagotavlja namestitev podajalnikov za razkužilo.– Stik med osebjem in gosti naj bo čim manjši z npr. uvedbo rezervacij ali brezstičnega naročanja hrane in pijače ter plačevanja.– V jedilnicah, na terasah ali letnih vrtovih naj bo nameščenih več podajalnikov za razkužilo za goste, obvezno pa ob vhodu in izhodu.– Mize naj bodo v prostoru razporejene tako, da bo zagotovljena zadostna medosebna razdalja med gosti.– Za omejevanje stikov je možna tudi uporaba fizičnih pregrad med mizami (npr. pleksi steklo), v tem primeru so medosebne razdalje lahko manjše.– Izvajalci storitev naj odstranijo oziroma prilagodijo uporabo predmetov v skupni uporabi (npr. solnice, sladkor, začimbe, jedilni listi, igrače, časopisi, revije ipd.) tako, da se jih ne bo zaporedoma dotikalo več gostov.– Zmanjša naj se ponudba gostinskih storitev v obliki klasičnega hladno toplega bifeja s samopostrežnim načinom. V primeru ponudbe na bifejski mizi, se le ta primerno zaščiti in gostu naj se postreže na krožniku.– Jedilni pribor naj bo pripravljen za posameznega gosta in naj mu bodo postreženi na način, ki onemogoča nezaščiten stik in morebitno onesnaženje, npr. zaprta vrečka s priborom za eno osebo, pribor za eno osebo ovit v papirnato servieto. Zagotoviti je treba, da jedilne garniture (krožniki, skodelice) in steklovina pred uporabo niso podvrženi onesnaženju– Izvajalci storitev naj preprečujejo zbiranje gostov ob čakanju na storitev, pri tem lahko uporabljajo oznake na tleh ali druge rešitve (npr. predhodna rezervacija), med čakajočimi naj bo zagotovljena zadostna medosebna razdalja.– Uporabljeni jedilni pribor in posodo naj izvajalci storitev čistijo z uporabo rokavic, detergenta za posodo, ki ga tudi sicer uporabljajo, in vroče vode ali pomivalnega stroja.– Po vsakem gostu naj dosledno razkužijo površino mize, po potrebi pa tudi druge površine, ki se jih gosti pogosto dotikajo Odsvetujemo uporabo namiznih prtov.– Odsvetujemo uporabo blazin za stole, če jih ni možno uspešno razkužiti po vsakem gostu.– Poteka naj redno razkuževanje površine blagajne, blagajniškega pulta in terminala POS po vsaki uporabi ter umivanje ali razkuževanje rok.– Gosti naj sanitarije uporabljajo posamično oziroma glede na velikost in razporeditev prostorov tako, da je omogočeno zagotavljanje zadostne medosebne razdalje. Pri prehodu od mize do sanitarij naj upoštevajo zadostno medsebojno razdaljo in nosijo zaščitno masko. Gostu morajo biti na razpolago tekoča voda, milo in papirnate brisače za enkratno uporabo. Sušilnik za roke mora biti izključen.