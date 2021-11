Gostinci, frizerji, čistilci ... slabe volje, pozivajo vlado k denarni pomoči

Gostinci že dlje časa opozarjajo na velik upad prometa zaradi pogoja PCT, z uvedbo strožjih ukrepov v tem tednu pa je gostov še manj, opozarjajo v Sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS. Vlado pozivajo, naj odpravi »nekatere nesmiselne ukrepe, kot je izpolnjevanje pogoja PCT pri dostavi in prevzemu hrane«, ter panogi vnovič priskoči na pomoč.

Kot so zapisali v sekciji pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), razumejo, »da trenutna epidemiološka situacija postavlja vlado v težek položaj, ko mora zagotavljati javno zdravje prebivalcev in vzdržnost zdravstvenega sistema ter hkrati skrbeti za ustrezno kondicijo gospodarstva«. A člani jih na drugi strani opozarjajo, da imajo zaradi pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) velik upad gostov in prometa.

Skladno s tem so se zavzeli za odpravo pogoja PCT pri prevzemu in dostavi hrane. Po mnenju gostincev to namreč ni »logičen ukrep«, saj tudi v živilski trgovini potrošnik ne potrebuje tega pogoja, ko kupi oz. prevzame hrano. »Poleg tega je naročilo hrane prek spleta ali telefona, zato je nemogoče vnaprej vedeti, ali naročnik (potrošnik) izpolnjuje pogoj PCT. Ob dostavi hrane bi se morala potemtakem ta hrana zavreči, če naročnik ne izpolnjuje pogoja PCT. Te hrane namreč ni mogoče prodati komu drugemu, obenem pa naročniku tudi ne moreš zaračunati hrane, če mu je ne izročiš.« Prepričani so, da je verjetnost prenosa okužb ob dostavi in prevzemu hrane minimalno oziroma je sploh ni.

PCT naj se preverja v lokalih in notranjosti hotelov, gostiln ...

Se pa v OZS strinjajo, da se pogoj PCT preverja v lokalih, a v notranjosti gostinskega obrata ali na recepciji hotela pred začetkom opravljanja storitve, saj da številni gostinci nimajo dodatnega kadra, ki bi lahko to preverjal na vstopnih točkah. Kot so opozorili, je treba upoštevati specifiko dela v posameznih dejavnostih »in ukrepe napraviti bolj življenjske«

Zaradi izjemnega upada prometa v gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih pa je, tako v OZS, treba nujno vnovič aktivirati ukrepe državne pomoči. »Želimo, da se ponovno uvede nadomestilo za upad prometa, nadomestilo za zaposlene s skrajšanim delovnim časom, ukrep čakanja na delo in povračilo nekritih fiksnih stroškov.«

V sekciji za gostinstvo in turizem so prepričani, da pogoj PCT na način, kot je določen v zadnjem odloku, predstavlja omejevalni ukrep za opravljanje gospodarske dejavnosti. Po novem je omejen tudi delovni čas gostinskih obratov, in sicer med 5. in 22. uro, goste pa je možno postreči zgolj za mizo. Prepovedana so tudi slavja in praznovanja, ki predstavljajo bistven del prihodka gostincev in povezanih dejavnostih.

Poleg gostincev o velikem upadu prometa poročajo tudi frizerji, kozmetiki in specializirani trgovci, fotografi, kemični čistilci ter industrija srečanj. Tudi v teh panogah zato pričakujejo ukrepe pomoči.

