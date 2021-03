Gostince razjezila napoved Logarjeve: to ji sporočajo

Gostinci, združeni v sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS, so zgroženi nad izjavo vodje svetovalne skupine za covid 19 Mateje Logar, da bi najprej zapirali tiste dejavnosti, ki so manj pomembne, tako za gospodarstvo kot počutje ljudi, so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem je Logarjeva namreč omenila terase kavarn v rumenih regijah.



»Gostinci in zaposleni v gostinstvu in turizmu smo naravnost zgroženi, da se našo panogo smatra kot manj pomembno. Zaprti smo že več kot pol leta, gospodarska škoda je ogromna. Podatki kažejo, da panogi gostinstva in turizma skupaj s povezanimi panogami predstavljata 20% BDP, kar pomeni, da sta to izjemno pomembni gospodarski panogi. Izjava Logarjeve, da je panoga manj pomembna, je obenem tudi huda žalitev za vseh 40 tisoč zaposlenih v gostinstvu,« se je na izjave vodje svetovalne skupine v sinočnji oddaji 24ur odzval predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar.

Manj in bolj pomembne gospodarske panoge

Kljub temu, da so podjetja in zaposleni v gostinstvu in turizmu ves čas solidarni do zdravstvene krize, pa se v sekciji sprašujejo, ali terase gostinskih lokalov res predstavljajo tveganje za širitev okužb. »Argumentiranega odgovora na to vprašanje vse do danes nismo dobili. V najbolj kritičnih petih mesecih epidemije v Sloveniji so bili gostinski lokali vseskozi zaprti, ljudje pa so se medtem družili v prostorih, kjer se zaščitnih ukrepov ne spoštuje in nadzira. Prepričani smo, da je druženje ljudi v nadzorovanem okolju v gostinskih obratih precej manj tvegano kot druženje v zasebnih prostorih, zato si vnovičnega zapiranja tega segmenta gospodarstva ne želimo,« je še pojasnil Cvar.



Sekcija obenem pričakuje, da bo strokovna skupina pod vodstvom Mateje Logar javno predstavila metodologijo, po kateri razvrščajo in določajo manj in bolj pomembne gospodarske panoge.



