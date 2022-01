Gospodarstvo želi ukrepe zaradi številnih karanten, čaka na zeleno luč stroke

Javno življenje te dni hromi velika poplava okužb s koronavirusom in karanten, ki so odrejene zaradi stikov z okuženimi. In medtem ko so v zdravstvu, šolstvu in sociali že ukrepali ter sprejeli posebne ukrepe za odrejanje karanten, pa imajo zaradi številnih bolniških odsotnosti velike težave tudi v gospodarstvu. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so stanje predstavile predstavniške zbornice iz gospodarstva, te pa so si bile edine – karantene in bolniške odsotnosti ta teden predstavljajo bistveno večji problem kot prejšnji teden, a delovni procesi v večini primerov vseeno zaradi organizacijskih prilagoditev tečejo nemoteno.

Povprašali smo jih, ali bi bilo po njihovem mnenju vseeno smiselno uvesti ukrepe, ki veljajo v sociali, zdravstvu in šolstvu, kjer zaposlenih v primeru rizičnega stika ne napotijo v karanteno,če tisti, ki so bili v visoko rizičnem stiku dnevno opravljajo teste. To velja tudi za otroke, učence, dijake in študente. Kot pravijo, bo že ta ukrep nekoliko izboljšal stanje v gospodarstvu.

»S temi prilagoditvami smo naslovili izziv primanjkovanja delovne sile iz naslova epidemije in karanten. Predvsem prilagoditev ukrepov v šolstvu pa je bila odločitev v prid gospodarstvu. Karanten bo manj, več staršev bo lažje opravljalo svoje delo, kar je po zadnjih odzivih iz gospodarstva najboljša novica za proizvodna podjetja,« so zapisali (nelektorirano) na ministrstvu. »V sredo smo svetovalni skupini predlagali, da bi na podoben način kot v sociali, zdravstvu in šolstvu naslavljali tudi reševanje delovne sile v gospodarstvu. Zaenkrat še nismo dobili zelene luči zdravstvene stroke. Želeli pa bi poudariti, da še vedno veljajo do sedaj že veljavne izjeme pri karanteni – trikrat cepljeni ne gredo v karanteno. Prav tako ne cepljeni prebolevniki ali sveži prebolevniki, zato je smiselno, da podjetja svoje zaposlene dodatno spodbudijo k cepljenju.«

Kot pozitiven ukrep v smeri premostitve težav z zagotavljanjem zaposlenih na delovnem mestu ocenjujejo tudi ukrep skrajšanja izolacije za okužene iz 10 na 7 dni, ki je začel veljati danes.