Gospoda Pahor in Janša: ali ne premoreta vsaj kanca kritične samodistance?

Gospod predsednik republike in gospod predsednik vlade, ali ne premoreta vsaj kanca kritične samodistance?

Zmeden boj proti epidemiji

Ne gre za lajke in retvite

Upravni odbor Društva slovenskih pisateljev je na predsednikain premierjater vse ostale odgovorne v državi naslovil opozorilno pismo glede zaskrbljujoče politične, gospodarske in moralne krize slovenske družbe ter socialne krize mnogih državljanov. Ob tem se zavedajo, da je njihov poziv zelo verjetno zaman.Kot so zapisali v društvu, drži, da je pandemska kriza prizadela vso zemeljsko oblo in se bodo posledice tega nesrečnega časa kazale še dolgo, a drži tudi, da je v takšnem težavnem času potrebno tako vodenje držav, ki krize ne poglablja, pač pa daje ljudem upanje in pogum. Ob tem obžalujejo, da niti predsedniku niti premierju takega delovanja ne morejo pripisati.V izjavi obema očitajo, da njuno ravnanje z namenom bodisi samopromocije ali utrjevanja absolutne politične oblasti državljane Slovenije postavljajo v ponižujoč položaj, pogosto tudi v brezup in sram.Pri tem v društvu naštevajo neposredne napade na sodstvo in druge nadzorne organe, računsko sodišče, institut informacijskega pooblaščenca, celo na ustavno sodišče in s tem na ustavo, hkrati omenjajo okoliščine, v katerih se nacionalna agencija STA iz dneva v dan bori za obstanek, čeprav je eden od temeljev osamosvojitve Slovenije in hrbtenica slovenskega novinarstva.Oblasti očitajo tudi zmedeno vodenje boja proti epidemiji, javno zaničevanje državljanskih protestov, ki opozarjajo na napačne odločitve in na stisko, v kateri se je znašla naša družba, vulgarno čivkanje namesto državniške komunikacije, samovoljno prisvajanje heraldičnih simbolov v nasprotju z vednostjo zgodovinopisne stroke in brez konsenza široke javnosti za potrebe predsedovanja Evropski uniji in ravnanje na proslavi ob dnevu upora proti okupatorju, ki je demonstrirala zaničevanje dejanskih udeležencev upora.Kot so zapisali v izjavi, se bojijo, da bodo še leta trpeli posledice te moralne krize in splošnega padca standardov dostojnega vedenja na najvišjih državnih funkcijah, za slednje pa sta po njihovem mnenju najbolj odgovorni figuri predsednik republike in predsednik vlade."Zavedamo se, da je naš poziv k temu, da se začne delati drugače, da mora biti pristop do pravic državljanov in demokracije drugačen, zelo verjetno zaman. Pa vendar. Gospod predsednik republike in gospod predsednik vlade, ali ne premoreta vsaj kanca kritične samodistance? Navsezadnje ne gre le za vaju, temveč za politične, gospodarske in moralne interese vseh, ki živimo v Sloveniji," so dodali.Ob koncu pisma so ju še pozvali, naj razumeta, da jim pri njihovi izjavi na gre za "lajke" in "retvite", prav tako jim ne gre za "levuharje" in "klerofašiste", pač pa za dostojno podobo, ki naj bi jo slovenska država zapustila v zakladnici civilizacijske zgodovine.