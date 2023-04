Sredin dan je v državnem zboru zaznamovala dolga interpelacija zoper vlado Roberta Goloba. Kot predstavnik predlagatelja s prvopodpisano Jelko Godec (SDS) je prvi k mikrofonu stopil Janez Janša, predsednik SDS.

Kaj je povedal, smo pisali včeraj, tokrat pa izpostavljamo sledeče (magnetogramski zapis s spletne strani državnega zbora):

»Zdaj, če me hoče kdo postaviti na laž, prosim kogarkoli iz Vlade ali iz poslanskih vrst koalicije, da mi našteje pet projektov, ki so jih te levičarske nevladne organizacije naredile v dobro ljudi v zadnjih desetih letih. Samo pet takšnih, ki ste si jih zapomnili ob tem, ko so dobile na desetine milijonov davkoplačevalskega denarja. In to vprašanje bom ponavljal do konca te razprave. Pet projektov nacionalnega pomena za desetine ali pa za stotine milijonov davkoplačevalskega denarja preko kanalov, ki so se v času te Vlade, bom rekel, izdatno okrepili.«

Na te besede so se odzvali iz CNVOS, krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij, zapis pa so začeli z naslovom, zapisanim z velikimi črkami: »Gospod Janša, ujeli smo vas na laži!«

Kaj pravijo pri CNVOS

»Janez Janša je danes v državnem zboru ponovno lagal o višini javnih sredstev, ki jih prejemajo 'levičarske' nevladne organizacije. Rekel je, da dobivajo desetine oziroma stotine državnih milijonov evrov za svoje projekte. Izzval je, naj ga postavimo na laž, če to ni res,« piše CNVOS. Njegov izziv so sprejeli.

»V 2021 so nevladne organizacije (NVO) resda dobile 533 milijonov evrov javnih sredstev, a so se razdelili med 15.135 organizacij,« pišejo. Po podatkih, ki jih navajajo, so največ javnega denarja v 2021 prejeli (največjih deset):

Osebna asistenca Pomurja: 11.942.245,55 evrov.

Sonček – zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije: 8.999.830,51 evrov.

Zavod brez ovir: 8.899.609,89 evrov.

Rdeči križ Slovenije: 7.627.222,05 evrov.

Zveza paraplegikov Slovenije: 6.557.857,54 evrov.

Društvo distrofikov Slovenije: 6.473.184,45 evrov.

Zavod sv. Stanislava: 6.312.030,25 evrov.

Waldorfska šola Ljubljana: 6.312.030,25 evrov.

Združenje multiple skleroze Slovenije: 5.876.837,52 evrov.

Olimpijski komite Slovenije: 5.124.665,04 evrov.

Mirovnemu inštitutu več pod Janšo kot pod Cerarjem

Vztrajajo, da med prvimi stotimi nevladnimi organizacijami po javnih prejemkih ni tako oklicanih »levičarskih« nevladnih organizacij: »Inštitut 8 marec se ne financira iz proračuna. Glas Ljudstva se ne financira iz proračuna. PIC je prejel manj kot 20 tisoč evrov. Amnesty International Slovenije je prejel manj kot 100 tisoč evrov. Od omenjenih 15.135 NVO je bil Mirovni Inštitut leta 2021 na 163. mestu po javnih prejemkih. Dobil je nekaj manj kot 600 tisoč evrov za raziskovalno dejavnost.«

Izpostavili so še, da je Mirovni inštitut pod Janševo vlado prejel dvakrat več kot denimo leta 2015 od Cerarjeve, ko je dobil 285 tisoč evrov. »Toliko o standardni kleveti poslanca Janše, da levoliberalne vlade polnijo žepe 'levičarskih' nevladnikov. Torej, tudi če bi podvojili zgornje cifre, ne bi prišli do desetih, kaj šele stotih milijonov evrov, kot je bilo rečeno. Skratka, gospod Janša, ujeli smo vas na laži,« so zaključili.

Janši smo pisali na poslanski naslov in ga prosili za odziv na zapis CNVOS, da so ga ujeli na laži. Ko ga prejmemo, ga bomo dodali.