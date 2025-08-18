Gorski reševalci spet reševali omagane pohodnike

Že konec prejšnjega tedna so policisti poročali, da so dežurne ekipe za helikoptersko reševanje v gorah v samo nekaj dneh posredovale v kar štirinajstih primerih. Vsi apeli, da je treba biti v gorah še kako previden, pa niso zalegli niti v zadnjih dneh.

Čeprav so letos pomagali ljudem že več kot 400-krat, kar je približno 40 posredovanj več kot v enakem času lani, je sončno vreme tudi ta konec tedna v gore privabilo veliko obiskovalcev, temu ustrezno pa je imela spet veliko dela tudi helikopterska posadka za reševanje v gorah z Brnika.

Začelo se je že v petek okoli 8. ure, ko so prejeli klic za pomoč 50-letni pohodnici. Ta je v četrtek zvečer krenila s planine Konjšica proti domu Planika pod Triglavom in se v petkovih jutranjih urah odpravila naprej proti Malemu Triglavu. Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja poti ni mogla nadaljevati. S helikopterjem so jo odpeljali v bolnišnico na Jesenice.

Apel policistov Policisti apelirajo na gostince in turistične delavce, naj opozorijo tujce na varnost v gorah. Ugotavljajo namreč, da nekateri tujci nimajo prave predstave in informacij o težavnosti slovenskih gora.

Uro pozneje so gorski reševalci prejeli klic za pomoč 50-letnemu pohodniku, ki si je med vzponom tik pod vrhom Triglava poškodoval ramo. Vrnil se je do doma na Kredarici in zaprosil za pomoč. Tudi njega so odpeljali v bolnišnico na Jesenice.

V petek popoldne so gorski reševalci z Brnika skupaj z gorskim policistom poleteli tudi na pomoč 58-letnemu pohodniku, državljanu Velike Britanije, ki je med hojo navzdol po Žagarjevem grabnu pod Voglom padel in se laže poškodoval. Pomoč so mu najprej nudili bohinjski gorski reševalci, nakar so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Jesenice.

Pomagali Nemkama

V soboto okoli 8.40 so reševalce poklicali na pomoč 29-letni državljanki Nemčije, ki si je že dan pred tem v okolici doma Planika poškodovala gleženj. Tudi njo so prepeljali v jeseniško bolnišnico. Še istega dne, okoli 16.20, so gorske reševalce poklicali na Kredarico, da bi pomagali 48-letni državljanki Poljske, ki se ji je zdravstveno stanje nenadno poslabšalo. S helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico na Jesenice.

Dve uri in pol pozneje so posredovali tudi v Bohinju, kjer je med sestopom s Komne proti Voglu zašla in se izgubila 33-letna Nemka. Pomoč so ji nudili tudi bohinjski gorski reševalci, nazadnje pa so jo s helikopterjem prepeljali v dolino.

Kranjski policisti so ob koncu dneva lahko že spet pozvali, naj se, če se že odpravljamo v gore, tja vselej odpravimo preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti.