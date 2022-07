Gorski reševalci na pomoč 11 skavtom, ob prihodu pa šok (FOTO)

V soboto ob 21.05 se je na pobočju Polovnika v občini Bovec zaplezala skupina 11 skavtov iz Francije, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gorski reševalci GRS Bovec so jih s pomočjo vrvne tehnike rešili in pospremili v dolino.

Žal se je tudi tokrat izkazalo, da so se mladi turisti v gore odpravili neprimerno opremljeni. »Ko rešujemo tuje državljane, je večkrat vzrok reševanja neprimerna oprema ali nepoznavanje terena naših hribov in gora. Vse, ki delate v turizmu in se srečujete s turisti, ki iščejo informacije o turah, prosimo, da jih opozorite tudi na primerno opremo. Morda pa nam s skupnimi močni uspe preprečiti kakšno takšno akcijo več,« je Gorska reševalna zveza Slovenije zapisala na facebooku, kjer so objavili tudi fotografije.