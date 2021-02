Gorski reševalci delili pretresljive prizore (FOTO)

FOTO: Miljko Lesjak

Sončno vreme v teh dneh mnoge zvabi v naravo. Gorski reševalci pozivajo k previdnosti pri gibanju v naravi in k spremljanju razmer ter opozarjajo na splošno nevarnost proženja snežnih plazov.»Pozor. Zaradi trenutnih vremenskih razmer je v visokogorju izrazita nevarnost snežnih plazov. Obisk visokogorja zato odsvetujemo. Pazite nase in na svojo varnost,« so na zapisali na facebooku gorski reševalci in delili fotografije snežnih plazov na Tolminsko-Bovškem območju.Ozračje se močno ogreva, kar vpliva tudi na snežno odejo v visokogorju in sredogorju. V zadnjih dveh dneh strokovnjaki opažajo plazove mokrega sprijetega snega na prisojnih legah. Ta pojav bo v prihodnjih dneh še izrazitejši, saj se bo ozračje še bolj ogrelo. Na strmih travnatih območjih se lahko sprožijo talni plazovi.Tudi na osojnih legah se snežna odeja preobraža. Določena pobočja so stabilna, v nekaterih grapah pa je še vedno nepredelan sneg. Grebeni so spihani in poledeneli, so informacije službe za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica - Tržič izpostavili pri Policijski upravi (PU) Kranj.Policisti vse obiskovalce narave pozivajo k previdnosti in odgovornemu ravnanju. Razmere naj preverijo že doma, dodatno pa tudi na terenu, saj se pohodne površine spreminjajo. Medtem ko je ponekod še led, sta drugje lahko tudi listje in blato. Na terenu po večini drsi, zdrsi in padci pa so najpogostejši dejavniki nesreč pri planincih, so v sporočilu za javnost navedli pri PU Kranj.Policisti poleg tega pozivajo k uporabi ustrezne opreme in svetujejo, naj ljudje v gore nikoli ne hodijo sami. Če se kljub vsem pripravam in varnostnim ukrepom zgodi nesreča, naj takoj pokličejo številko 112.