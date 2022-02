Gorniško olimpijado bo odprla zlata Janja

Olimpijske igre v Pekingu se počasi prevešajo v drugo polovico, v štirih slovenskih mestih pa se danes začenja neuradna gorniška olimpijada – že 16. festival gorniškega filma. Prireditev, ki je prerasla v naš največji gorniški praznik in jo tudi v mednarodnih krogih uvrščajo v prvo ligo tovrstnih festivalov, se po lanski, zaradi epidemioloških ukrepov okrnjeni sezoni vrača v vsem sijaju.

16. festival gorniškega filma prinaša najnovejšo svetovno gorniško filmsko produkcijo. V Cankarjevem domu v Ljubljani, Mestnem kinu Domžale, Linhartovi dvorani v Radovljici in Mestnem kinu Metropol v Celju ljubitelje alpinizma, plezanja, gorske narave, kulture in avanture od danes do sobote čaka 29 žanrskih filmov iz 13 držav.

Predaval bo dobitnik dveh zlatih cepinov Luka Stražar.

Že začetek bo bleščeč in v olimpijskem duhu, saj bo festival danes zvečer odprl dokumentarni film o naši olimpijski in večkratni svetovni prvakinji v športnem plezanju Janji Garnbret z naslovom Stena – vzpon do zlata (The Wall –​ Climb for Gold). Najboljša športna plezalka vseh časov, ki je v Sloveniji povzročila pravo eksplozijo zanimanja za športno plezanje, bo z režiserjem Nickom Hardiejem prisotna na premieri v Cankarjevem domu. Ker je bila premiera zaradi velikega zanimanja takoj razprodana, so morali za projekcijo zagotoviti dodaten termin, in sicer že naslednji dan, torej jutri.

Stena – vzpon do zlata je olimpijska zgodba štirih elitnih plezalk, poleg Janje še Shaune Coxsey, Brooke Raboutou in Miho Nonaka. Slovenska olimpijska prvakinja je tudi glavna junakinja ameriškega filma Janja Garnbret: popolna sezona, ki bo na sporedu v sredo.

Športno plezanje je slikovito predstavljeno v filmu Teorija padanja.

Veličastne vrnitve praznika slovenskih ljubiteljev gora se seveda veseli tudi njegov ustanovitelj in direktor Silvo Karo: »Kar težko opišem občutke veselja, da smo spet nazaj. Lani smo zaradi epidemije festival najprej odpovedali, nato prestavili na poletje, vendar smo žal dosegli le desetino običajnega obiska. Seveda, poleti smo vsi raje v hribih, kot gledamo filme o njih, zato me izjemno veseli, da bomo lahko festival letos izvedli v tem času, ko so se naši obiskovalci že navadili nanj. Seveda pa bodo dvorane lahko polne le do polovice,« nam je povedal Silvo Karo, ki je po karieri vrhunskega alpinista ustanovil festival, na katerem je bilo do zdaj prikazanih že več kot 600 filmov, obiskalo pa ga je čez 80.000 gledalcev.

Med vrhunci bodo poleg filmov o športnem plezanju predvsem dobri alpinistični filmi z dobrimi zgodbami. Na velikem platnu se bodo zavrtele epske zgodbe iz Himalaje, na primer slovaški film iz časov herojskega alpinizma Daulagiri je moj Everest ali italijanski film Klasični alpinizem – izkušnje niso podedovane, v katerem nas Reinhold Messner in njegov sin Simon popeljeta v Karakorum.

Izjemna produkcija slovenskih ustvarjalcev

Tudi slovenski ustvarjalci filmov o gorništvu v koronačasu niso počivali. Na letošnjem festivalu bo na ogled kar sedem domačih filmov, med njimi alpinistična trilogija Literarno-vertikalno: Iskanje in uporništvo, Gorska romantika in Hrepenenje Boštjana Virca in Rožleta Bregarja, rdeča nit katere so ob vrhunskih alpinističnih vzponih knjižna dela legend slovenskega alpinizma Nejca Zaplotnika, Anteja Mahkote, Marije in Andreja Štremflja, Tineta in Jožeta Miheliča ter Igorja Škamperleta.

Ivan Bolle – volk samotar Matjaža Žbontarja je portret nepoznanega slovenskega filmskega avtorja, ki je prvi pri nas predvajal filme skupaj z zvokom. Goba z vrha sveta Matjaža Pinterja prinaša zgodbo o redki gobi, ki jo nabirajo v odmaknjenih kotičkih Himalaje, film Odmaknjen svet Lenarta Magušarja pa spremlja štiri turnosmučarske prijatelje na Triglavski magistrali.

Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji vrhunskih filmov o naravi in živalih, prikazali bodo na primer ameriški film Big Bend: ameriška divjina o čarobni pokrajini na ameriško-mehiški meji, avstrijski film Pume – legende ledenih gora ter kitajsko-avstrijski film Snežni leopardi in prijatelji, ganljivo resnično zgodbo o moči narave in krhkosti življenja v Tibetu.