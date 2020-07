Gorijo alarmi: v Sloveniji znova porast okužb, vse več ljudi v bolnišnici

Prebili smo mejo

Slovenija je presegla mejo, ki jo je sama določila za varne države. FOTO: A. L.

V torek so na novi koronavirus testirali 1607 oseb, okužbo pa potrdili pri 24, kar je ena na novo odkrita okužba več kot v ponedeljek. Narašča tudi število oseb, ki potrebujejo bolnišnično pomoč, v primerjavi s ponedeljkom sta v bolnišnicah dve osebi več, torej 14 (tri ljudi so odpustili in sprejeli pet novih pacientov). Aktivnih primerov okužbe pri nas je 223, kažejo podatki sledilnika covida 19.Preberite tudi:Slovenija po kazalniku Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) ni več varna država. Kazalnik se izračuna na podlagi 14-dnevne incidence na 100.000 prebivalcev in za Slovenijo od danes naprej znaša 10,73. Omenjeni inštitut je mejo za varne države postavil pri vrednosti 10. Če se bo epidemiološka slika še naprej slabšala, se nam utegne zgoditi, da nam v katero od držav omejijo vstop oziroma ga dovolijo le s karanteno ali potrdilom, da nismo okuženi z virusom sars-cov-2.Oblasti in epidemiologi že nekaj časa opozarjajo, da smo se v Sloveniji preveč sprostili in da bo potrebno dosledneje upoštevati priporočila za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Odsvetujejo zbiranje v večjih skupinah in obiskovanje drugih ljudi, predvsem ranljivih skupin, kot so starejši.Vlada je včeraj objavila primere okužb z novim koronavirusom v Sloveniji glede na vir okužbe, iz česar je razvidno, da je največ okužb v zadnjih dneh povezanih z lokalnim virom okužbe.