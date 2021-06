Gorijo alarmi, z neba preti nevarnost

Nevarnost toče. FOTO: Arso



Napovedane nevihte

Agencija za okolje (Arso) je prižgala najvišji alarm zaradi veliek možnosti toče za Gorenjsko, Notranjsko ter Ljubljano in okolico. Srednja nevarnost toče je razglašena za Bovško, Dolenjsko, Goriško, Obalo in Spodnje Posavje.Iz Medvod poročajo MEDVODEPoplavljeni prostori objekta.Na cesti Arja vas - Velenje je zaradi poplavljenega vozišča promet urejen izmenično enosmerno na odseku kamnolom Velika Pirešica - Studence.Za danes je napovedano nestanovitno vreme z občasnim dežjem, tudi plohami in nevihtami. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo plohe, na zahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.V torek bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bo nastalo nekaj ploh. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.V sredo bo precej sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, dopoldne bo večinoma suho, popoldne bodo plohe in nevihte.V petek in soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 25 stopinj. Od nedelje naprej bo verjetnost za popoldanske plohe in nevihte precej majhna, tudi nekoliko topleje bo, napovedujejo na Arsu.