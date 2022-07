Gorijo alarmi, toča grozi po Sloveniji

Vremenoslovci so napovedali, da bodo Slovenijo nevihte z lokalnimi neurji zajele proti večeru in ponoči. Razmere se hitro spreminjajo, lahko pa jih spremljate na spodnjem zemljevidu.

Ponoči bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše na severu Slovenije. Burja na Primorskem se bo okrepila. Zjutraj bo v notranjosti zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem okoli 23 °C.

V nedeljo dopoldne se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 33 °C.

Na Krasu in v Slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi.