Gorijo alarmi: prihajajo nevihte, napovedan tudi sneg

Vključen oranžni alarm

Kradarico bi lahko pobelila malce debelejša snežna odeja. FOTO: Arso

Na Kredarici okoli deset centimetrov snega

Nekaj snega bo v gorah že v soboto, napoveduje Brane Gregorčič, vremenoslovec Arsa. V soboto zgodaj zjutraj bi lahko snežilo tudi pod 1500 metri, a se verjetno sneg ne bo nikjer obdržal. Nad 1500 metri pa bi ga lahko bilo nekaj centimetrov, na Kredarici tudi kakšnih 10 centimetrov, a za konec septembra to ni nič posebnega. Sneg ne bo obležal, mogoče bo v visokogorju ostal kake dva, tri dni, dodaja.



Ohladitev pride v soboto in nizke temperature se bodo zadrževale nekaj dni. Tisti bolj zmrzljivi bodo počasi že morali začeti kuriti, napoveduje vremenoslovec. Start kurilne sezone je, ko se temperatura zvečer, po poletnem času ob 22. uri, tri večere zapored spusti pod 12 stopinj. »To bo v soboto, nedeljo in verjetno tudi v ponedeljek. Tako kaže, da bi bilo realno pričakovati, da se mogoče z 29. res začne kurilna sezona. A potem ponovno pride malo toplejše vreme. Jutra bodo sicer še vedno sveža, dnevi pa bodo toplejši, blizu 20 stopinj Celzija,« pravi Gregorčič.



Za Alpe so napovedane večje količine snega, v osrednjih Alpah že v petek. V noči na soboto se bo sneženje v visokogorju premaknilo bolj nad Avstrijo. Na severni strani Alp bi se lahko kje konec tedna sneženje spustilo tudi do okoli 1000 metrov, v nižinah pa snega še ne bo, miri vremenoslovec tiste, ki se bojijo, da bi lahko presenetil tudi po nižinah.

Še pred nekaj dnevi se je zdelo, da bomo lahko uživali v t. i. babjem poletju, zdaj pa kaže, da se bo začela kurilna sezona, temperature se bodo namreč precej spustile.Danes bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje (Arso).Ponoči se bo dež na zahodu okrepil, nastajale bodo tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Do jutra se bodo padavine razširile nad večji del države. Na Notranjskem in Primorskem bo pihal okrepljen južni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju okoli 19 stopinj Celzija.Po podatkih oddelka za meteorološke in oceanografske napovedi pri Arsu se bodo v noči na petek in v petek predvsem v zahodni in južni Sloveniji pojavljale nevihte s krajevno močnejšimi nalivi, zato so za vso državo z izjemo severovzhoda vključili oranžno, drugo najvišje opozorilo.V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24 stopinj Celzija.V noči na soboto bo dež znova zajel vso Slovenijo, meja sneženja se bo spustila do okoli 1500 metrov. Zapihal bo severni veter, na Primorskem burja. V soboto bo dež postopoma ponehal, oblačnost se bo popoldne trgala. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 15 stopinj Celzija.V nedeljo bo sprva sončno s hladnim jutrom, v alpskih dolinah in mraziščih bo zjutraj mogoča slana. Čez dan se bo znova pooblačilo, popoldne bo od juga začelo deževati. Znova se bo okrepil severovzhodni veter, na Primorskem burja.V ponedeljek bodo padavine ponehale. V torek in sredo pričakujemo večinoma suho vreme. V drugi polovici tedna pa se verjetnost za padavine znova nekoliko poveča. Topleje bo, najvišja temperatura se bo po nižinah približala 20 stopinj Celzija. Tudi v nadaljevanju bodo naši kraji najverjetneje pod vplivom vlažnih jugozahodnih vetrov, še pravijo pri Arsu.