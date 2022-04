Goričko opazovali z vrhov

Kljub krajšemu obdobju dežja so se mnogi podali v naravo, ki kar vabi v svoje naročje. Na Goričkem je Drüjštvo za lepše vütro organiziralo pohod Vsi smo zmagovalci, ki so ga izvedli ob 12-letnici izdajanja izkaznice Pohodnik/pohodnica po Goričkon.

V tem letu je vanjo vpisanih 33 pohodov, 34. pohod pa bo vodil na izvir Mure. Udeleženci so se zbrali pod gradom Grad, od tam pa jih je vodja Adolf Pen, dobri poznavalec skrivnostnih poti po Goričkem, popeljal skozi Pörgo na Popovšček, hrib nad graškim pokopališčem, ki je poseben po svojem nastanku v času delovanja vulkanov.

Ustavili so se tudi pri obori s kozami.

Po kratki predstavitvi so nadaljevali pot do Kranjčevega brega in imeli krajši postanek v Lovrotovem vrtu s podukom o zdravilni moči, ki jo daje narava v zeliščih in sokovih. Spust v Pörgo je peljal po pomurski planinski pešpoti do gostilne Raj v kraju Grad, kjer jih je pričakala enolončnica, predsednica društva Marjetka Škafar pa je podelila priznanja najzvestejšim pohodnikom v letih 2020 in 2021.