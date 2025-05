Gori v večnadstropni stavbi, dvigalo ne dela! Kako naj gasilci rešijo invalide? (FOTO)

Kaj se zgodi, ko zagori v večnadstropni stavbi in dvigalo odpove? Kako varno evakuirati ljudi na invalidskih vozičkih ali s težavami pri gibanju? Odgovore na ta vprašanja so iskali na posebnem strokovnem usposabljanju za vodenje evakuacije.

Gasilska brigada Ljubljana v akciji, udeležili so se strokovnega usposabljanja za vodenje evakuacij. FOTO: Gb Ljubljana

Luka Bratec, vodja usposabljanja SZPV za vodenje evakuacije, je ob tem pojasnil: »Ponovno smo izvedli novo usposabljanje za program vodenja evakuacije, ki je namenjeno vsem odgovornim osebam za to področje v vseh možnih organizacijah in podjetjih. Prišlo je kar lepo število ljudi iz različnih javnih ustanov, domov za ostarele, gasilskih društev ipd. V sklopu usposabljanja smo posebno pozornost namenili tudi evakuaciji gibalno oviranih oseb, saj je na urniku prikaz uporabe evakuacijske opreme za invalide.«

Postopki za vodenje evakuacije gibalno oviranih oseb

Evakuacija gibalno oviranih oseb zahteva premišljeno načrtovanje, ustrezno opremo in usposobljeno osebje, saj klasične poti umika pogosto niso dostopne ali varne za vse. Pri tem je ključna uporaba specializirane evakuacijske opreme, kot so evakuacijski stoli, blazine in rjuhe, ki omogočajo varen prenos oseb po stopnicah, hodnikih in skozi prehode.

Gasilska brigada Ljubljana v akciji, udeležili so se strokovnega usposabljanja za vodenje evakuacij. FOTO: Gb Ljubljana

Praktični prikaz evakuacije oseb z gibalnimi oviranostmi so na usposabljanju izvedli strokovnjaki iz Zavoda Brez ovir in podjetja TaktilPro, ki že vrsto let delujeta na področju dostopnosti in vključevanja oseb z oviranostmi v varnostne protokole. Z demonstracijo so pokazali, na kakšen način deluje evakuacijska oprema, kako pomembni so pravilni prijemi, komunikacija ter zaupanje med evakuirano osebo in reševalcem, hkrati pa opozorili na pomen rednega preverjanja opreme in usposabljanja osebja.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: