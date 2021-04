Gori oranžni alarm, nevarnost tudi še v petek (FOTO)

Jutranje temperature po Sloveniji. FOTO: Arso



Naslednji teden popoldanske plohe

Mraz. FOTO: Zlatko Jaklin

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile: po skoraj vsej Sloveniji smo se zbudili ob temperaturah pod lediščem. Tudi za petek napovedujejo nevarnost jutranje pozebe, zaradi katere je tako za danes kot jutri agencija za okolje (Arso) za vso državo z izjemo jugozahodnega in severovzhodnega dela objavila oranžni, drugi najvišji alarm. Ta bo za petkovo jutro veljal tudi za severovzhod Slovenije.Temperature se v večjem delu Slovenije po podatkih spletne strani Neurje.si danes zjutraj gibljejo med –1 in –3 stopinje Celzija, lokalno, predvsem na Notranjskem in v zatišnih legah Dolenjske, Gorenjske in Koroške do okoli –5. Še hladneje je po nekaterih mraziščih na Notranjskem. Na Blokah se je temperatura spustila do –10. Po podatkih Arsa pa je bilo ob 8. uri zjutraj na Kredarici –14 stopinj Celzija.Danes bo dopoldne še precej jasno, nekaj več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo še pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.Ponoči se bo postopno zjasnilo. Jutranje temperature bodo od –4 do 1, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli –7, ob morju okoli 3 stopinje Celzija. V petek bo pretežno jasno, popoldne v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 stopinj.V soboto bo na Primorskem delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma oblačno, občasno bo rahlo deževalo. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s kakšno ploho. Od torka do petka bo več sončnega vremena, a kakšna popoldanska ploha bo vseeno mogoča. Ob jutrih ne bo zmrzovalo, popoldanske temperature pa bodo od torka naprej okoli 15 stopinj Celzija.Bralecnam je poslal nekaj fotografij, ki pričajo o mrzlem vremenu: