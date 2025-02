Dvoma glede kazni za nekdanjega jeseniškega ravnatelja ni več. Ljubljansko višje sodišče se je namreč strinjalo z odločitvijo prvostopenjskega kranjskega sodišča, da si tudi zaradi spolnega napada na 10-letno pastorko vsekakor zasluži večletno bivanje za rešetkami. A ne v dolžini treh let in 10 mesecev, temveč pol leta manj. »Mami, a veš, da je enkrat prišel v mojo sobo in mi rekel, ali ga hočem videti?« V Kranju je bil, spomnimo, januarja lani po priznanju krivde poleg že omenjenega spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, obsojen še zaradi dveh kaznivih dejanj neupravičenega slikovnega ...