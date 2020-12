Gorenjski policisti strašijo: V Kranjski Gori je zmanjkalo svežega zraka (FOTO)

Pretekli vikend je sonce na plan zvabilo številne izletnike in nič drugače ni bilo na Gorenjskem, kjer je kar nekaj turističnih točk, ki v sončnih zimskih dneh pokajo po šivih. Kljub vladnim ukrepom, ki dovolijo zgolj gibanje znotraj regije in zaprtju gostinskih lokalov ter smučišč, je v Kranjsko Goro prišlo veliko število izletnikov.Sončen dan so izkoristili za sankanje, gnečo pa so opazili tudi kranjski policisti. Na svojem facebooku so objavili fotografijo množičnega obiska in zapisali (nelektorirano): »V Kranjski Gori je zmanjkalo svežega zraka. A bi kakšna občina sprejela "višek rekreativcev"?«Pod objavo se je usulo kar nekaj komentarjev prebivalcev gorenjske regije, ki so opazili sumljivo veliko število ljudi z registrskimi tablicami iz drugih regij. Prometno obremenjena pa je bila pretekli vikend tudi Velika planina, ki spada pod osrednjeslovensko regijo.