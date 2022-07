Gorenjski policisti šokirani: v gore v kopalkah, s pivom v roki in z dizajnerskim nahrbtnikom

Policija je pred dnevi na območju Triglavskih jezer z naravovarstvenimi nadzorniki TNP in bohinjskimi gorskimi reševalci izvedla gorsko preventivno akcijo. Ugotavljali so, kako opremljeni in pripravljeni so pohodniki za turo in kakšno je splošno stanje v gorah. Preverjali so tudi, kako je s parkiranjem na izhodiščih, vožnjo v naravnem okolju ter spoštovanjem predpisov o ohranjanju narave, s poudarkom predvsem na kampiranju, kopanju (oboje je v TNP prepovedano), odlaganju smeti in kurjenju ognja.

Namen skupne preventive vseh treh služb je v prvi vrsti ozaveščanje o ohranjanju narave in o varnosti v gorah, tudi z razgovori s pohodniki in oskrbniki v planinskih postojankah. Ugotovljeni so bili posamezni primeri neodgovornega in podcenjujočega odnosa do gora, na primer hoja v kopalkah, športnih copatah z ravnim podplatom; dizajnerskim nahrbtnikom, otroško vrečko za copate, s pivom v roki ...

Štirje tujci so kampirali pri Črnem jezeru, kar je na območju TNP prepovedano. Vedno več je pohodnikov, ki sicer imajo opremo, nimajo pa znanja o njeni uporabi, kar je lahko še nevarnejše, kot če bi bili neustrezno opremljeni. Oprema jim lahko da lažen občutek varnosti. Največ nesreč se zgodi pri sestopih, ko so pohodniki že utrujeni, mnogi tudi dehidrirani. Bistvena sta priprava na turo in prilagajanje ture svojim zmožnostim in opremi. Reagirati je treba, še preden nastopijo resne težave.