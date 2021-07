Gorenjski nagelj cveti vse leto

Da je občni zbor potekal gladko, je poskrbelo delovno predsedstvo v sestavi Marie Mie Grillc, Tanje Ciperle in Mihaele Stare.

150 članic ima Gorenjski nagelj.

Članice Društva kmečkih in podeželskih žena Cerklje - Šenčur, Gorenjski nagelj so se zbrale na tretjem rednem občnem zboru pri Lovskem domu na Štefanji Gori pod Krvavcem. Društvo je ob ustanovitvi štelo 110 članic, zdaj jih ima že 150.Njegov glavni namen so po besedah predsedniceoživljanje tradicionalnih vrednot ter izboljševanje strokovne izobraženosti kmečkih gospodinj kot tudi lažje delovanje in uveljavljanje dela. Društvo je že od vsega začetka razvijalo razne dejavnosti, v glavnem je spodbujalo izobraževanje članic s kuharskimi tečaji, tečaji podjetništva in računalništva.Namen društva je druženje, prostovoljno povezovanje kmečkih žena in deklet s ciljem, da skrbijo za oživljanje tradicionalnih vrednot, ki temeljijo na spoštovanju družine, doma in narave ter da v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo skrbijo za izboljšanje strokovne izobraženosti kmečkih gospodinj v obliki tečajev, predavanj in ekskurzij. Pomembni so skrb za povezovanje in srečanja s sosednjimi in prijateljskimi društvi, eden od temeljnih namenov pa je tudi ohranjanje ljudskega izročila, starih jedi in običajev.Zaradi covida-19 je bilo delovanje lani precej okrnjeno. Sestanke so imele prek zoom povezave, zato je bil plan prilagojen njihovim aktivnostim od doma, čeprav so pred korono startale zagnano. Uspešno so pripravile dve delavnici v gostinstvu Jezeršek na Zgornjem Brniku, kjer so iz enostavnih sestavin pripravile okusen in zdrav obrok, pekle so praznično potico in kruh, delavnico pa bodo ponovile tudi letos. Odmevno je bilo tudi predavanje o demenci. Zanimivo je bilo predavanjeo škodljivcih, jeseni pa načrtujejo predavanje o vrtnarstvu. Konec maja in junija, ko so se ukrepi malo sprostili, so pripravile delavnico nabiranja zdravilnih zelišč na Krvavcu, ki jo je vodilaiz Eko turizma Viženčar. Ob zaključku praznovanja 30. obletnice samostojnosti so v Adergasu pripravile pogostitev za vse obiskovalce.Med pomembnejše cilje v letošnjem letu velja omeniti pohod na Limbarsko goro, v avgustu pa strokovno ekskurzijo v Logarsko dolino, kjer se bodo seznanile tudi z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah ter obiskale delavnico peke na žaru, ki jo bo vodil, septembra pa bodo pripravile predavanje o vrtnarstvu. Načrtujejo tudi družinski vikend v termah.Zbrane ženske sta nagovorila župana Cerkeljin Šenčurjater jim zaželela uspešno delo. Kmečke žene in dekleta, ki so za to priložnost napekle številne dobrote, pa so jih nato ponudile vsem prisotnim.