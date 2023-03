Gorenjski nagelj bo cvetel še naprej

Članice Društva kmečkih in podeželskih žena Gorenjski nagelj so se zbrale na petem občnem zboru v veliki sejni sobi Kmetijske zadruge Cerklje, pri tem pa so se jim pridružili gostje, cerkljanski župan Franc Čebulj, Robert Golc, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri KGZ Kranj, in direktorica Zavoda za turizem Cerklje Polona Šafner.

Ohranjajo tradicionalne vrednote

Društvo, ki deluje na območju cerkljanske in šenčurske občine, je ob ustanovitvi leta 2019 štelo 110 članic, zdaj jih ima že 150. Da je občni zbor potekal gladko, je poskrbelo delovno predsedstvo v sestavi Maria Mia Grillc, Tanja Ciperle in Mihaela Stare. Gorenjski nagelj združuje kmečke in podeželske žene ter dekleta občin Cerklje in Šenčur, ki so bile še pred dobrimi štirimi leti in pol del kranjskega društva kmečkih žena, je pojasnila predsednica Andreja Bogataj.

Navzoče je pozdravil tudi župan Franc Čebulj.

Po njenih besedah si društvo prizadeva predvsem za druženje, prostovoljno povezovanje kmečkih žena in deklet, oživljanje tradicionalnih vrednot, ki temeljijo na spoštovanju družine, doma in narave, ter izboljšanje strokovne izobraženosti kmečkih gospodinj v obliki tečajev, predavanj in ekskurzij v sodelovanju s kmetijskosvetovalno službo. Društvo si je že vse od začetka prizadevalo za izobraževanje članic s kuharskimi tečaji, pomembni pa so tudi povezovanje in srečanja s sosednjimi in prijateljskimi društvi. In, seveda, ohranjanje ljudskega izročila, starih jedi in običajev.

Lani so med drugim sodelovale pri razdeljevanju sadik gorenjskih nageljnov, akcija pa bo potekala tudi letos, ko bodo v Cerkljah razdelili tisoč sadik. Avgusta lani so se odpravile na strokovno ekskurzijo v slovensko Istro, sodelovale so tudi na cerkljanski tržnici in na srečanju članic gorenjskih društev v Kropi, decembra pa so se udeležile adventnega izleta v Vojnik in Mozirski gaj. Sodelovale so tudi ob dnevu državnosti in občinskem prazniku, za katera so pripravile pogostitve.

Njihov letošnji program je še bogatejši. Februarja so opravile začetni in nadaljevalni tečaj izdelovanja rož iz krep papirja, na pustni povorki so pekle flancate, uspešen je bil njihov izlet v Prekmurje. Aprila so na sporedu dve delavnici izdelave štrukljev na Akademiji Jezeršek na Zgornjem Brniku in predavanje Miše Pušenjak o vrtnarjenju in delu na polju.

Prizadevajo si za izobraževanje članic in povezovanje z drugimi društvi.

Na zboru so soglasno potrdili program dela za letos. Zbrane so nagovorili župan Čebulj, Golc in pa Šafnerjeva ter jim zaželeli uspešno delo še naprej. Župan jim je voščil ob materinskem dnevu in vse povabil na prireditev septembra z naslovom Pozdrav Gorenjskemu nageljnu. Za zabavni program je poskrbel stand up komik in improvizator Rok Škrlep, kmečke žene in dekleta pa so napekle številne dobrote.

Udeleženke občnega zbora so z zanimanjem prisluhnile predstavitvi programa za letos.